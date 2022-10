Serie D/Girone I - La Mariglianese non ferma la marcia del Catania: 1-2 al Piccolo di Cercola

Impegno casalingo, ma non al Santa Maria delle Grazie, per la Mariglianese di Stefano Senigagliesi. Allo Stadio Piccolo di Cercola arriva il Catania di Giovanni Ferraro per la sesta giornata del campionato di Serie D Girone I.

Il primo tentativo verso la porta è di Lodi con una conclusione che risulta imprecisa. Al 13’ si mette in evidenza Somma sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la sfera termina fuori. Anche i biancazzurri cercano di mettersi in evidenza su un calcio piazzato poco dopo il quarto d’ora, ma la 25’ Lesta deve essere reattivo nella respinta su Sarno. Passano dieci giri di cronometro e Castellini impegna Lesta. Sul prosieguo, è Sarao a non trovare l’impatto su suggerimento di Rapisarda. Nel finale di frazione accade di tutto. Mendigutxia va vicino al vantaggio con un colpo di testa neutralizzato da Bethers. Al 42’ Vitale, in acrobazia, trova lo 0-1 per i rossazzurri su assist di Sarno. Nel recupero, Mendigutxia anticipa Rapisarda e insacca alle spalle di Bethers. Ad inizio secondo tempo, fallo su Rapisarda in piena area di rigore: per il direttore di gara non ci sono dubbi ed è penalty per gli ospiti. Sul punto di battuta va De Luca che spiazza Lesta e porta nuovamente avanti i suoi. Nella parte centrale della ripresa accade poco o nulla, la Mariglianese non riesce a reagire allo svantaggio mentre il Catania gestisce senza concedere troppo agli avversari. Da segnalare un tentativo di Sarao respinto dal pacchetto arretrato di Senigagliesi. Al triplice fischio, però, la squadra campana impatta con la terza sconfitta in campionato. Gli uomini di Ferraro proseguono la marcia in vetta.

Il tabellino

Mariglianese: Lesta; Giordano (79' V. Esposito), Ciaravolo, Tosolini, Petruccelli, Monteleone, Massaro, Palumbo, Mendigutxia (54' Di Dato), Maydana (85' Reymond), Costa. A disposizione: Mariano, U. Esposito, Tiberio, Aruta, Ferraro, Fiorillo. Allenatore: Senigagliesi

Catania: Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi (53' De Luca), Vitale; Sarno (63' Bani), Forchignone (79' Boccia); Sarao. A disposizione: Groaz, Bollati, Ferrara, Lubishtani, Buffa, Giovinco. Allenatore: Ferraro

Arbitro: Gasperotti di Rovereto

Marcatori: 42' Vitale (C), 45'+1' Mendigutxia (M), 57' rig. De Luca (C)

Ammoniti: Bethers, Rapisarda, Somma, Forchignone, Petruccelli