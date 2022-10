Serie D/Girone I - Mariglianese, è crisi di risultati: al Santa Maria delle Grazie vince il Castrovillari

Crisi profonda per la Mariglianese di Stefano Senigagliesi. Terza sconfitta in sette partite disputate, zero le vittorie conquistate e appena tre i punti ottenuti in questa prima parte di stagione. Nella sfida valida per la settima giornata del Girone I di Serie D, i biancazzurri crollano anche contro il Castrovillari al Santa Maria delle Grazie. Un match a senso unico, seppur con un buon approccio dei padroni di casa.

Campani che cambiano qualcosa rispetto alla gara persa col Catania, ma il primo tentativo verso la porta è degli ospiti. Ci provano sia Asllani che Caruso, ma il risultato non cambia. Non si contano azioni pericolose in zona offensiva da perte dei Leoni, al 27' la formazione di Pugliese passa in vantaggio col lampo di Capristo su manovra di La Ragione. La Mariglianese cerca di ristabilire la parità con le giocate di Maydana e Tosolini, ma all'intervallo persiste il parziale in favore del Castrovillari. Ad avvio ripresa, Di Dato tenta di impensierire Caruso senza riuscirci. Anche Costa si mette in evidenza, ma il punteggio non cambia. Al 54' è ancora Capristo a lasciare la sua firma sul match. Al 73' clamoroso errore dal dischetto per gli ospiti con Longo. Per il tris bisogna attendere l'85' col timbro di Anzillotta. Termina così al Santa Maria delle Grazie, prosegue il periodo non semplice per la compagine biancazzurra.

Il tabellino

Mariglianese: Lesta, Giordano, Ciaravolo, Tosolini, Petruccelli, Monteleone, Massaro, Palumbo, Costa, Maydana, Di Dato. Allenatore: Senigagliesi

Castrovillari: Caruso, Moi, Mirabelli, Cosenza, Longo, Brignola, Caruso, Asllani, Capristo, La Ragione, Anzillotta. Allenatore: Pugliese

Arbitro: Federico Olmi Zippilli di Mantova

Marcatori: 27' Capristo (C), 54' Capristo (C), 85' Anzillotta (C)