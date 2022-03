Serie D/Girone I - Maranzino spinge il Portici al successo: il Castrovillari inciampa al San Ciro

Recupero della ventitreesima giornata del Girone I di Serie D. Il Portici di Savio Sarnataro, dopo la sosta del weekend, scende sul rettangolo verde del San Ciro per affrontare l'esame Castrovillari. I campani, dopo l'ottima prova condita col successo contro il Licata, sfidano i rossoneri tra le mura amiche. In palio ci sono punti pesanti per la zona salvezza, i padroni di casa vanno a caccia di un risultato utile per avvicinarsi al traguardo.

Avvio bloccato, gara equilibrata e poche occasioni da segnalare nei primi minuti di gioco. Il primo squillo serio verso la porta è dei locali con una punizione di Maranzino al 25'. La traiettoria disegnata è precisa, soltanto la traversa nega la gioia del gol al numero 4. Passano venti minuti sul cronometro del direttore di gara e ancora Maranzino arma il tiro da calcio piazzato: questa volta la parabola è precisa, la rete si gonfia e il Portici passa in vantaggio. Il Castrovillari, nella ripresa, prova a scuotersi e costruire qualche opportunità importante. Tuttavia, sono i ragazzi di Sarnataro a sfiorare il raddoppio. E la chance più ghiotta è per Carotenuto al 64': il tentativo del centrocampista si perde sul fondo. Entrambi gli allenatori cercano di dare maggiore vivacità alla sfida applicando le rotazioni: dopo la serie di sostituzioni, però, il risultato non cambia ulteriormente e al triplice fischio si materializza il secondo successo consecutivo dei partenopei. Nel prossimo turno di campionato, il Portici affronterà la capolista Gelbison.

Il tabellino

Portici: Schaeper, Cirillo, Russo, Silvestre, Calvanese, Maranzino, Stallone (83' Marino), Carotenuto, Molisso (62' De Simone), Manfrellotti, Filogamo (75' Riccio). A disposizione: Zizzania, Pisani, Guida, Castana, Granata, Di Benedetto. Allenatore: Sarnataro

Castrovillari: Aiolfi, Strumbo, Cosenza, Padin, Tripicchio, Azzaro, Dibari, Trofo, Cinquegrana, Teyou, Anzillotta. A disposizione: Piga, Rotunno, Carrozza, Mazzotti, Rota, Perri, Toziano, Pittari, Rosa Gastaldo. Allenatore: Colle

Arbitro: Simone Moretti di Firenze

Marcatori: 45' Maranzino (P)