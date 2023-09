Traserta indigesta per il Real Casalnuovo, il Licata vince con le reti di Minacori e Rotulo

Real Casalnuovo ko alla seconda giornata di campionato, allo stadio Saraceno di Ravanusa esulta il Licata. La squadra campana soffre in avvio, ma cresce nel corso della partita: tuttavia, il gruppo di Raffaele Esposito - per oltre mezz’ora con l’inferiorità numerica - non riesce a rimontare gli avversari.

Fasi di studio tra le due formazioni in avvio, ma sono gli ospiti a provare subito l’affondo. I padroni di casa non ci stanno e al 9’ sbloccano il match. Minacori riceve da buona posizione e conclude con il destro a giro, la traiettoria supera Rossi e si spegne all’incrocio. L’undici napoletano accusa il colpo e rischia, l’autore del gol si divora il raddoppio davanti al portiere. Il 2-0 arriva al 12’ con Rotulo che fa tutto da solo, converge e di potenza infila Rossi sul primo palo. Il Real Casalnuovo trema ancora a metà frazione, gli uomini di Esposito confezionano però una buona trama al 33’. Pinna fraseggia con Vivacqua e calcia, trovando la risposta dell’attento Valenti. Sulla ripartenza, Rotulo non concretizza a tu per tu con il portiere. Poi Saito, a porta vuota ma in equilibrio precario, fallisce il tris. Nel finale di primo tempo, Castellano riapre la contesa dopo un contropiede magistrale. Anche la ripresa è divertente, con la truppa ospite che va a caccia della rimonta e con Minacori che cerca l’eurogol da metà campo al 51’. Al 59’ il Real Casalnuovo resta in dieci, Pezzi viene allontanato dal campo dopo una presunta gomitata a Cappello. Nonostante l’inferiorità, Cappelli di testa al 62’ e Reginaldo al 68’ con un piazzato spaventano la difesa gialloblu. Anche Pinna si aggiunge alla lista di opportunità con una punizione imprecisa all’84’. Il Licata gestisce e, complice l’uomo in più, non rischia altro: al triplice fischio è 2-1 allo stadio Saraceno di Ravanusa.

Il tabellino

Licata: Valenti, Cappello, Calaiò, Murgia (87’ Pino), Rotulo (85’ Francia), Minacori (91’ Vari), Saito (78’ Biondi), Orlando, Giannone, Lanza, Pedalino (72’ Garau). A disp.: Galesi, Cipriano, Salvemini, Giuliana. All.: Romano

Real Casalnuovo: Rossi, Piga, Cappelli (81’ Carnevale), Pinna, Castellano (81’ Croce), Bucolo, Sosa, Pezzi, Buchicchio (72’ Camorani), Bonavita, Vivacaqua (65’ Reginaldo). A disp.: Viola, Dore, Morra, Scognamiglio, Salierno. All.: Esposito

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme

Marcatori: 9’ Minacori (L), 12’ Rotulo (L), 46’ Castellano (RC)

Ammoniti: Calaiò (L), Pinna (RC)

Espulso: 59’ Pezzi (RC)