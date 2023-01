Serie D/Girone I - Il Licata supera la Mariglianese: Orlando e Minacori mandano i biancazzurri al tappeto

Seconda sconfitta consecutiva in campionato, quattordicesima totale nella competizione: per la Mariglianese è ancora una giornata amara, la trasferta sul campo del Licata si chiude senza ulteriori punti in classifica. Non riesce il balzo in avanti alla squadra campana che crolla dopo aver tenuto per un'intera frazione di gioco. La compagine gialloblù s'impone dopo i tre fischi del direttore di gara e sale in quinta piazza dopo il ko nell'anticipo per la Vibonese. Non sorride la classifica dei napoletani, sempre ultimi e a meno dieci dalla zona playout. Il primo tempo non regala particolari sussulti, nonostante i tentativi della truppa locale: il risultato resta bloccato e gli undici in campo rientrano negli spogliatoi sul punteggio di parità. Al rientro in campo, c'è maggiore determinazione in casa Licata. Dopo quattro minuti dall'inizio del secondo tempo, ci pensa il capitano Orlando a sbloccare la gara con una punizione magistrale. Il raddoppio si concretizza al 12' con Minacori che sfrutta l'opportunità e batte Cappa. La Mariglianese non riesce a reagire e al triplice fischio incassa una nuova sconfitta: al Dino Liotta termina 2-0 per i padroni di casa.

Il tabellino

Licata: Valenti, Garau, Calaiò, Orlando, Cusati (46' Puccio), Cristiano (80' Ficarra), Mudasiru (91' Pedalino), Rotulo, Pino, Saito (74' Ouattara), Minacori (88' Asata). A disposizione: Sienko, Manna, Pecoraro, Galesi. Allenatore: Romano

Mariglianese: Cappa, Ciaravolo (76' Zollo), Esposito (85' Saporito), T. Giordano, Piscopo, Monteleone, Massaro (59' Ferraro), Garritano, Schena, Corbisiero (49' Bacio Terracino), Oliva (53' Cacciottolo). A disposizione: Lesta, Dinacci, Miccichè. Quartuccio. Allenatore: Sena

Arbitro: Vittoria di Taranto

Marcatori: 49' Orlando, 57' Minacori

Ammoniti: Calaiò (L), Monteleone (M), Cacciottolo (M), Schena (M), Asata (L)