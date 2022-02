Serie D/Girone I - Il Portici esulta: battuto il Licata al San Ciro

Un passo falso in quel di Biancavilla da riscattare immediatamente. L'obbligo è quello di rilanciarsi in classifica e guadagnare posizioni utili in ottica salvezza. Per il Portici di mister Savio Sarnataro c'è la sfida casalinga, tra le mura del San Ciro, contro il Licata. I padroni di casa, nonostante l'uscita a vuoto in terra siciliana, vivono un buon momento di forma. Gli ospiti, al contrario, sono in un periodo tutt'altro che favorevole.

La partita è molto equilibrata, nella prima frazione non ci sono colossali opportunità e all'intervallo è 0-0. Al 16' i gialloblù si fanno vedere in zona offensiva con Giordano: la difesa locale si oppone con una grande chiusura. I partenopei provano a pungere con le giocate di Filogamo e compagni. Al 28' punizione di Candiano per Brunetti che schiaccia troppo e non inquadra lo specchio. Al duplice fischio si va a riposo col punteggio inchiodato. La ripresa si inaugura con una buona occasione per Samake che va vicino alla rete del vantaggio, ma la traiettoria disegnata è larga. Poco più tardi, su un calcio piazzato di Candiano respinto, Caccetta insacca: il direttore di gara segnala offside, tuttavia ci sono molti dubbi sulla chiamata dell'assistente. Al 67' un tiro innocuo di Romano è deviato e spiazza Truppo per il vantaggio del Portici. Al 70' la traversa nega la gioia a Minacori, al 71' Filogamo in ripartenza raddoppia e chiude i giochi. Il Licata prova ad accorciare, la rete si materializza soltanto nel finale col rigore di Samake.

Il tabellino

Portici: Schaeper; Maranzino, Russo, Scala, Romano (72' Manfrellotti), Piccolo (86' Molisso), Castagna (81' Stallone), Riccio, Granata (94' Guida), Marino, Filogamo. A disposizione: Zizzania, Pisani, Silvestre, Lauro, Parisi. Allenatore: Sarnataro

Licata: Truppo; Calaiò (75' Rubino), Brunetti, Orlando; Giordano (79' Souare), Aprile (75' Gueye), Candiano, Caccetta, Lanza (72' Currò); Minacori, Samake. A disposizione: Moschella, Rubino,Bertella, Ficarra, Mazzamuto, Saito. Allenatore: Romano

Arbitro: Acquafredda di Molfetta

Marcatori: 67' Romano (P), 71' Filogamo (P), 90' rig. Samake (L)

Ammoniti: Romano, Stallone (P), Aprile, Calaiò (L)