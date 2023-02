Serie D/Girone I - Maydana illude la Mariglianese, il Catania rimonta e sorride: non riesce l'impresa a mister Sena

La prima della classe che ospita il fanalino di coda della classifica, allo Stadio Angelo Massimino si gioca il match tra Catania e Mariglianese. La squadra napoletana, guidata da mister Pasquale Sena, va a caccia di punti per la permanenza in categoria nella proibitiva trasferta contro i rossazzurri. Dopo il successo casalingo con la Vibonese, i biancazzurri scendono in campo per conquistare un altro risultato utile per l’obiettivo salvezza. Padroni di casa subito a caccia del vantaggio: iniziativa di Rizzo, Chiarella colpisce di testa da posizione defilata e Cappa blocca senza particolari problemi. Qualche secondo più tardi, Chiarella si ritaglia ancora uno spazio interessante: questa volta ci prova con un destro centrale, il portiere ospite si fa trovare pronto. Quasi a sorpresa, attorno al quarto d’ora di gioco, i campani passano in vantaggio. Lungo lancio che beffa Lorenzini, Maydana controlla e batte Bethers con un destro preciso dal limite. La replica locale è affidata al solito Chiarella, ma al 21’ la Mariglianese sfiora il raddoppio con un calcio di punizione di Bacio Terracino. Al 23’ Catania vicino al pareggio: filtrante di Rizzo per De Luca, il tiro è respinto da Cappa. Alla lista di occasioni per gli etnei si aggiunge anche un sinistro non irresistibile di De Respinis. Al 33’ Lodi pennella per De Luca, l’attaccante impegna Cappa. Nel finale di primo tempo, azione sulla destra che premia l’inserimento di Vitale: la cintura arretrata di Sena si oppone. Nel recupero, fallo di Piscopo su De Luca e calcio di rigore: dal dischetto si presenta Lodi, Cappa prodigioso lo ipnotizza. Ad inizio ripresa, i rossazzurri agganciano il pareggio: colpo di testa di De Luca per Russotto, Cappa è miracoloso sul numero 7. Sulla ribattuta tap-in vincente di Chiarella. Al 57’ altro intervento super del portiere biancazzurro sulla botta di prima intenzione di Russotto. Al 73’ secondo penalty di giornata per i padroni di casa: dal dischetto, Sarno spiazza l’avversario e ribalta il parziale. La Mariglianese prova a strappare almeno un punto, il Catania si comporta da corazzata e non rischia. Nel recupero, Forchignone ha la palla per il tris, ma trova l’opposizione del guardiano di Sena. Termina 2-1 il match sul suolo etneo.