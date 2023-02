Serie D/Girone I - La Mariglianese intravede la salvezza: battuto il Castrovillari in trasferta

Una sorprendente, utile e preziosa vittoria esterna per la Mariglianese di Pasquale Sena. Dopo l’impresa sfiorata a Catania, la squadra biancazzurra si afferma allo Stadio Rende, impianto del Castrovillari. La partita, anticipata in seguito ad accordi tra le due società per garantire ordine pubblico, è decisa dalla marcatura di Monteleone che va in gol nelle battute finali del primo tempo. Una marcatura, siglata in pieno recupero, che regala ai campani tre punti pesanti per la corsa salvezza. Dopo un girone d’andata completamente da dimenticare, i napoletani si stanno rifacendo sotto e hanno ridotto il gap con le avversarie. Con il successo ottenuto nell’anticipo, valido per la ventiquattresima giornata del Girone I di Serie D, i ragazzi di Sena si portano a -4 dalla zona playout. In attesa dei risultati di domani, per la Mariglianese crescono le speranze per il raggiungimento dell’obiettivo. Il gruppo è più consapevole dei propri mezzi e il prosieguo sarà fondamentale per agguantare il miracolo sportivo. Il prossimo appuntamento, però, sarà tutt’altro che banale: al Santa Maria delle Grazie arriverà il Locri, formazione seconda in classifica e con qualità superiori. Servirà un’altra prestazione maiuscola alla compagine campana per dare continuità alla vittoria di Castrovillari.