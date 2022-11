Serie D/Girone I - Mariglianese ko a San Cataldo: il Canicattì vince in rimonta

Recupero della dodicesima giornata del Girone I di Serie D. Dopo l’ondata Covid-19, la Mariglianese torna in campo e affronta il Canicattì in trasferta. La squadra biancazzurra, dopo essere stata ai box a causa delle positività nel gruppo, è attesa in esterna sul rettangolo verde dello Stadio Mazzola di San Cataldo. La cronaca si apre con una lunga fase di equilibrio, le due formazioni non affondano il colpo. Al 23’ i biancorossi vanno vicini al vantaggio. Traversone al centro di Bellia, tacco a volo di Manfrè: Paduano salva il risultato. Al 38’ è Petruccelli a sbloccare il risultato in favore dei napoletani con una rete sugli sviluppi di un calcio piazzato. La reazione dei padroni di casa è veemente, soltanto la traversa nega la gioia a Licciardello. Anche ad avvio ripresa, i locali premono sull’acceleratore e sfiorano il gol con Cardinale che spedisce di poco a lato con un tentativo di prima intenzione. Al 49’ arriva il pareggio di Licciardello, abile a farsi trovare pronto ad insaccare. Al 78’ Gueye sfrutta la ribattuta dopo l’errore dal dischetto e completa la rimonta in favore dei biancorossi. Nel finale, Scalisi sfiora il tris con una conclusione a giro che finisce alta. Ancora una sconfitta in campionato per la Mariglianese: nono ko per i campani che restano a quota 3 punti, all’ultimo posto e distanti nove lunghezze dalla penultima.

Il tabellino

Canicattì (4-3-3): Scuffia; Bellia (54' Scopelliti), Raimondi, Conti, Tedesco; Di Mercurio, Sidibe, Cardinale (72' Scalisi); Licciardello (84' Sinatra), Manfrè (70' Gueye), Iezzi. A disposizione: Gichkin, Fischi, Russo, Santapaola, Guarnera. Allenatore: Bonfatto

Mariglianese (4-3-3): Paduano; Massaro, Tosolini, Monteleone, Ciaravolo (85' Angeletti); Petruccelli (88' Panvini), Costa, Rimoli (60' Aruta); Maydana (78' Landini), Ferrero, Di Dato. A disposizione: Lesta, Esposito, Dinacci, Tiberio, Ciaramella. Allenatore: Mollo

Arbitro: Guitaldi di Rimini

Marcatori: 38' Petruccelli (M), 49' Licciardello (C), 82' Gueye (C)

Ammoniti: Sidibe, Conti, Raimondi (C), Patruccelli, Aruta, Maydana (M)