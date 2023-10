Il Portici ci prova, ma l'Acireale colpisce: Maltese regala la vittoria ai granata

Nel fortino dell’Acireale non si passa. Quarta sconfitta di fila, sesta su sei partite disputate, per il Portici di Andrea Ciaramella. Agli azzurri non basta il buon approccio alla gara, la compagine allenata da Fabio De Sanzo è quella che conquista il bottino pieno con un gol messo a segno nella frazione iniziale. Il primo tentativo è dei padroni di casa con una conclusione di Montaperto a metà frazione, De Luca si oppone e manda in angolo. Sugli sviluppi del corner battuto corto da Vaccaro, Lucchese scodella al centro dove Maltese stacca di testa con i tempi giusti e batte l’incolpevole De Luca. Quattro minuti più tardi Galletta va a caccia del raddoppio, ma la sua iniziativa svanisce a lato. Poco prima dell’intervallo, gli ospiti sfiorano la rete del pareggio con un destro dal limite di Squerzanti. Nella ripresa, lo spartito non cambia e il Portici tenta di comandare il gioco, ma sono di nuovo i granata farsi vedere dalle parti di De Luca. Appena entrato in campo, Germinio ruba un pallone a centrocampo e lancia Corigliano che, dal limite, sfiora soltanto il bersaglio. Al 67’ è la traversa a negare la gioia a Montaperto, gli azzurri reggono e provano ad avvicinarsi al pareggio. L’Acireale respinge ogni giocata del Portici e si assicura la posta in palio al triplice fischio.

Il tabellino

Acireale: Zizzania, Sirimarco, Maltese, Vaccaro, Galletta, Lucchese, La Vigna (55’ Corigliano), Milo (55’ Sticenko), Vanzan (55’ Germinio), Cicirello (75’ De Mutiis), Montaperto (82’ Cusumano). A disp.: Peschieri, Tufano, Rabini, Di Mauro, De Mutiis. All.: De Sanzo

Portici: De Luca, Costanzo (90’ Franzese), Sow, Marcucci, Pelliccia, Zanoni (90’ Turchet), Cecchi (50’ Tortora), Caruso (60’ Del Prete), Maione (62’ Gujic), Sellaf, Squerzanti. A disp.: Orefice, De Rosa, Sarnelli, Longobardi. All.: Grimaldi

Arbitro: Muccignato di Pordenone

Marcatori: 24’ Maltese (A)

Ammoniti: Milo, Maltese, Vaccaro (A), Guijc, Franzese (P)