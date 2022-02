Serie D/Girone H - La Virtus Matino è una bestia nera: il Sorrento va ko in trasferta

Una vera e propria bestia nera. La Virtus Matino vince ancora contro il Sorrento e costringe la brigata di Renato Cioffi ad un altro stop in campionato. Sconfitta all'inglese per i costieri che non riescono a bissare l'ottima vittoria ottenuta nel derby contro la Mariglianese. L'occasione più ghiotta del primo tempo è per Gargiulo, il forte vento condiziona l'andamento della gara. I rossoneri ci provano con Cassata in incursione e con la conclusione da fuori di La Monica che trova la risposta di Leuci. Prima dell'intervallo, i padroni di casa passano in vantaggio con Palmisano, lesto a battere Volzone. La ripresa si inaugura con le opportunità per Gargiulo e Petito, gli ospiti non riescono a pareggiare. Nel cuore del secondo tempo, Monopoli raddoppia con un colpo di testa vincente.

Il tabellino

Virtus Matino (4-3-3): Leuci; D’Andria, Macime, Mangione, Michell; Tarantino, Calò, Palmisano; Monopoli, Morra, Stauciuc. A disposizione: Caputo, Rantucho, Czornomaz, Mbengue, Inguscio, Ancora, Gramegna, Fini, Convertini. Allenatore: Toma

Sorrento (3-4-1-2): Volzone; Manco, Mezavilla, Mansi (66' Acampora); Rizzo (46' Carrotta), La Monica, Virgilio (46' Petito), Cassata (46' Tedesco), Romano (85' Petrazzuolo); Gargiulo, Ripa. A disposizione: Del Sorbo, Ferraro, Selvaggio, Diop. Allenatore: Cioffi

Arbitro: Martino di Firenze (Bettani-Farina)

Marcatori: 39' Palmisano (VM), 70' Monopoli (VM)