Serie D/Girone H - Il Sorrento si prende il derby: San Giorgio abbattuto da Iadaresta e Rizzo

Hurrà per il Sorrento nel derby andato in scena allo Stadio Italia. I costieri si affermano nella sfida casalinga contro il San Giorgio. Una vittoria col tris per la brigata allenata da Renato Cioffi, crolla ancora la squadra di Nicola Romaniello che resta a secco di successi in campionato e versa in una situazione di classifica non idilliaca.

Il primo sussulto della partita è di Gargiulo al 4', il palo nega la gioia del gol al calciatore locale. Rispondono gli ospiti con Mancini al 9', la conclusione dal limite sfiora la traversa. Al 26' il numero dieci sblocca il match con una girata vincente da pochi passi. La gioia del San Giorgio dura pochi minuti, al 41' Navas - già ammonito - commette un'ingenuità e viene allontanato dal campo. A riposo è 0-1 per i granata. Nel secondo tempo sale in cattedra il centravanti del Sorrento, Iadaresta che ribalta il risultato con due colpo di testa ravvicinati al 55' e al 67'. A tre dal termine, Greco fallisce il potenziale pareggio e sul ribaltamento di fronte Rizzo chiude i giochi.

Il tabellino

Sorrento (3-5-2): Volzone; Manco, Mansi, Acampora; Rizzo, La Monica, Virgilio, Diop (46' Iadaresta), Romano (82' Cesarano); Cassata (82' Procida), Gargiulo (94' Marciano). A disposizione: Del Sorbo, Ferraro, Sannino, Esposito, Selvaggio. Allenatore: Cioffi

San Giorgio (3-5-2): Bellarosa; Cassese, Di Pietro (72' Tamsir), Bonfini (72' Raiola); Greco, Navas, Caprioli, Ruggiero (72' Vignati), Tribuno (49' Mercorella); Mancini (50' Bertolo), Varela. A disposizione: Barbato, Di Franco, Strazzullo, Mazzeo. Allenatore: Romaniello

Arbitro: Ceriello (Chiari)

Assistenti: Spagnolo (Lecce), Rizzi (Barletta)

Marcatori: 26' Mancini (SA), 55' e 67' Iadaresta (SO), 88' Rizzo (SO)

Ammoniti: Cassata (SO); Greco, Di Pietro, Romaniello (SA)

Espulsi: Navas (SA) al 41' per doppia ammonizione