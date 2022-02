Serie D/Girone H - Vittoria in rimonta del Sorrento: Acampora e Ripa abbattono il Rotonda

Riscattare le sconfitte con Francavilla e Nocerina. Ripartire dopo i due stop consecutivi e rilanciarsi in classifica: il Sorrento di Renato Cioffi arriva alla sfida col Rotonda con queste intenzioni. Allo Stadio Italia c'è il confronto con la compagine biancoverde, in piena lotta nella zona bassa della graduatoria. E sul suolo campano si gioca un incontro aperto e ricco di colpi di scena.

Inizio roboante degli ospiti che mandano al tiro Gonella, imbeccato centralmente da Garritano. Il mancino dell'attaccante, dopo sei giri di cronometro dal fischio d'inizio, è impreciso e sfiora il palo della porta difesa da Del Sorbo. La risposta dei padroni di casa è affidata a La Monica, pescato a centro area da un traversone di Rizzo: il centrocampista, all'8', trova l'opposizione di Polizzi. Alla mezz'ora, dopo una fase di equilibrio, si sblocca il risultato. Azione centrale, Gonella lascia sul posto Mezavilla con una finta e conclude in maniera chirurgica: nulla da fare per Del Sorbo. Al 38' il destro di La Monica si scontra con l'intervento di Polizzi. Al 41', sugli sviluppi di un corner battuto da Tedesco, Acampora arriva come un rapace e col sinistro dal limite fulmina l'estremo difensore.

Cioffi, al rientro in campo in seguito alla pausa, prova a giocarsi carte fresche dalla panchina. Al 56' Mezavilla, servito da Cassata da palla inattiva, impatta la sfera con lo stacco ma non indirizza verso lo specchio. Al 62' un destro di Gargiulo viene intercettato dal braccio di Ruano: il direttore di gara, quasi incomprensibilmente, lascia proseguire e non decreta la massima punizione. Passano dieci minuti e, proprio da calcio di rigore, il Sorrento completa la rimonta. Dagli undici metri si presenta lo specialista Ripa che trasforma il penalty conquistato da Rizzo per fallo di Ferreira. All'82' il Rotonda resta in dieci per l'espulsione di Giordano. L'ultimo affondo della sfida è un sinistro di Virgilio disinnescato da Polizzi.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Rizzo, Acampora, Selvaggio (46' Petito), Virgilio, Manco (74' Romano), La Monica, Mezavilla, Ripa, Tedesco (46' Cassata), Gargiulo (74' Mansi). A disposizione: Volzone, Ferraro, Di Palma, Guarino, Diop. Allenatore: Cioffi

Rotonda: Polizzi, Saverino, Passaro, Ceesay, Sanzone, Giordano, Ruano, Garritano, Gonella, Palermo, Ferreira. A disposizione: Kapustins, Cordao, Boscaglia, Actis Goretta, De Foglio, Pichard, Leone, Rotella, Baldeh. Allenatore: Catalano

Arbitro: Sergio Palmieri di Conegliano

Marcatori: 30' Gonella (R), 41' Acampora (S), 72' rig. Ripa (S)

Ammonito: Acampora (S), Ruano (R)

Espulsioni: 82' Giordano (R)