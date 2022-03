Serie D/Girone H - Il Sorrento schianta il Nola nel derby: poker rossonero allo Stadio Italia

Derby di carattere partenopeo, il Girone H di Serie D propone il testa a testa tra Sorrento e Nola. La formazione allenata da Renato Cioffi ha intenzione di blindare la salvezza e affacciarsi nella parte alta della classifica, archiviando il passo falso rimediato contro il San Giorgio. La brigata di Carmelo Condemi, dopo il buon pareggio ottenuto in trasferta contro il Nardò, è obbligata a raccogliere un risultato favorevole per distanziarsi dalla fascia calda.

Il confronto dello Stadio Italia sorride alla compagine locale che passa in vantaggio già al quarto d'ora di gioco. Ripa accarezza l'idea del gol nelle battute iniziali della sfida, ci pensa La Monica a sbloccarla dopo un ottimo recupero del pallone a metà campo. Il centrocampista si inserisce e scarica un destro dai venti metri che si infila alle spalle di Cappa. Alla mezz'ora c'è il raddoppio della truppa rossonera. Strappo di Petito che si invola sulla fascia destra e con un traversone morbido pesca Ripa. Il bomber controlla, mira all'angolino basso e trova il bersaglio. I ragazzi di Cioffi amministrano e rischiano pochissimo, i bruniani non riescono a rendersi pericolosi anche in virtù delle numerose assenze nell'organico.

Al rientro sul manto erboso dopo l'intervallo, lo spartito tattico non cambia. Il Sorrento, forte del doppio vantaggio, cerca di chiudere i giochi mentre il Nola tenta di ridurre il gap e rientrare in partita. Al 70' si concretizza il tris dei costieri con Mezavilla. Tutto facile per il centrale italo-brasiliano che, servito perfettamente da Rizzo da calcio piazzato, svetta e insacca. Successo in ghiaccio per Ripa e compagni che devono soltanto attendere il triplice fischio. A cinque dal 90' Tedesco mette il sigillo definitivo sull'incontro. Azione personale per il numero 19 che supera un avversario con una serie di dribbling e batte Cappa con un sinistro all'incrocio. È 4-0 per i rossoneri di Cioffi allo Stadio Italia, i bianconeri di Condemi dovranno resettare prestazione e risultato per riprendere la marcia dalla prossima giornata.