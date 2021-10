Serie D/Girone H - Derby rossonero senza reti: il Sorrento e la Nocerina non vanno oltre lo 0-0

Il derby rossonero allo Stadio Italia. Dopo il confronto in Coppa, Sorrento e Nocerina tornano a sfidarsi meno di un mese più tardi. Entrambe, nella parte sinistra della classifica e distanti poche lunghezze, vanno a caccia del risultato pieno. E i novanta minuti, seppur conclusi senza reti, offrono spunti interessanti e una piacevole giornata di sport.

Al 3' chance per gli ospiti con Palmieri che raccoglie un pallone vagante e calcia di prima intenzione, la traiettoria è leggermente alta. Rispondono i costieri con Mezavilla che recupera la sfera con un break a centrocampo e cerca di sorprendere l'estremo difensore avversario: il tentativo è impreciso. Trascorre un minuto e La Monica impegna Pitarresi con una conclusione dal limite dell'area. Al 13' Palmieri controlla e spara dai venti metri, Cacace si oppone in angolo. A metà frazione, un tiro-cross di Manco spaventa la retroguardia di Cavallaro. Al 41' imbucata di De Marco per Iadaresta, il tentativo dell'attaccante non preoccupa Pitarresi.

Partenza a rilento quella del secondo tempo, soltanto dopo un quarto d'ora si inizia a intravedere qualche guizzo in fase avanzata. Scattano le proteste locali al 63' per un sospetto fallo di mano in area di rigore da parte di Donida, il direttore di gara fa proseguire. Al 69' la traversa nega la gioia del gol alla Nocerina, sul tap-in successivo è provvidenziale Mezavilla a sventare la minaccia. Al 71' Dammacco, libero, sbaglia il controllo davanti a Volzone. A dieci dal termine è Garofalo ad andare vicino al vantaggio con una punizione non precisa. La partita si chiude con il missile di Cuomo che finisce alto.

Il tabellino

Sorrento: Volzone, Manco, Romano, Virgilio (90' Cesarano), Cacace, Mansi, La Monica, Mezavilla, Iadaresta, De Marco (77' Diop), Gargiulo (72' Sosa). A disposizione: Del Sorbo, Sicuro, Guidoni, Ferraro, Procida, Acampora. Allenatore: Cioffi

Nocerina: Pitarresi, Bruno, Cason, Garofalo; Donida, Donnarumma (70' Simonetti), Vecchione, Chietti (23' Cuomo); Esposito; Palmieri, Talamo (66' Dammacco). A disposizione: Al Tumi, Menichino, Barone, Mancino, Rizzo, Saporito. Allenatore: Cavallaro

Arbitro: Silvio Torreggiani di Civitavecchia

Assistenti: Vincenzo Andreano di Foggia - Vincenzo Abbinante di Bari

Ammoniti: Palmieri (N)