Serie D/Girone H - Pareggio ad occhiali tra Sorrento e Nardò: non si sblocca il match allo Stadio Italia

Partita bloccata, risultato inchiodato. Allo Stadio Italia è un pareggio ad occhiali tra il Sorrento e il Nardò. La formazione rossonera impatta contro la compagine pugliese: al triplice fischio è 0-0 tra le due squadre, divise in classifica da sole tre lunghezze. Sul suolo campano dominano le difese mentre restano sterili gli attacchi.

Avvio di gara senza grandi sussulti, al 14' un colpo di testa di Gargiulo - dagli sviluppi di un calcio d'angolo - chiama in causa l'estremo difensore ospite. Al 35’ doppio intervento di Volzone: prima sull'incursione di Mancarella dalla sinistra, poi sulla battuta velenosa di Caputo dal corner seguente. Nel finale di frazione, da segnalare solo una rovesciata infruttuosa di La Monica al 44’. Costieri molto più vivaci nel corso della ripresa, il tecnico Renato Cioffi prova a cambiare qualcosa nell'undici. Al 54' esterno destro debole di Gargiulo bloccato da Petrarca. Al 65' conclusione imprecisa di Mancarella per il Nardò, sfera a lato. Esito analogo per Cassata con il mancino un minuto dopo e su punizione poco più tardi. Al 73' Caputo ci prova dai diciotto metri, Volzone fa suo il pallone. All'80' Rizzo calcia a rete, ma sulla traiettoria La Monica si oppone in posizione di offside. L'ultimo acuto è del numero 7 rossonero nelle battute conclusive su assist di Petito.

Il tabellino

Sorrento: Volzone, Manco, Mansi, Virgilio (53' Petito), Cacace, Rizzo, La Monica, Mezavilla, Gargiulo (85' Carrotta), Tedesco (53' Cassata), Romano. A disposizione: Del Sorbo, Ferraro, Marciano, Di Palma, Selvaggio, Acampora. Allenatore: Cioffi

Nardò: Petrarca, Fiorentino, Cancelli, Cristaldi, Caputo, Masetti, Trinchera, Mariano, Mileto, Mancarella, Dorini. A disposizione: Centonze, De Giorgio, Solimeno, Mengoli, Cavaliere, Valzano, Alfarano, Luciano. Allenatore: De Candia

Arbitro: Filippo Balducci di Empoli

Assistenti: Roberto Lobene di San Benedetto del Tronto - Manuel Giorgetti di Vasto

Ammoniti: Mezavilla, Manco (S), Mileto, Fiorentino, Masetti (N)