Serie D/Girone H - Sorrento di misura sul Molfetta: La Monica eroe di giornata

Secondo successo consecutivo, nuovamente di misura. Il Sorrento di Renato Cioffi, dopo la prestazione di livello offerta contro il Rotonda, fa valere ancora il fattore campo e conquista i tre punti in palio allo Stadio Italia. Battuto il Molfetta di Renato Bartoli: i rossoneri confermano il rendimento interno e si portano a poche lunghezze di distanza dalla zona playoff.

Il primo tentativo della sfida è per Ripa. All'11' l'attaccante ci prova con un destro dal limite dell'area, la conclusione si spegne sul fondo. Buon inizio per i costieri che passano in vantaggio al 20'. Dopo un clamoroso errore dei pugliesi in fase avanzata, i padroni di casa si affidano alla legge "gol sbagliato, gol segnato". Contropiede costruito dai campani, Ripa imbecca La Monica che libera un tiro preciso e vincente. Superato Viola, esplode lo Stadio Italia. Al 32' un altro episodio importante: Panebianco ferma Petito con le maniere forti, per il direttore di gara è cartellino rosso diretto. Al 36' interessante iniziativa di Petito, il portiere ospite è provvidenziale. Si va a riposo sul punteggio di 1-0. Risultato che resterà invariato nel corso della ripresa nonostante i tentativi dei locali di aumentare il numero delle marcature. Al 53' Rizzo cerca il mancino a giro, la traiettoria è leggermente imprecisa. Al 61' scambio nello stretto tra Ripa e Petito: il numero 9 rossonero scarica un sinistro verso la porta, soltanto illusione del gol per i tifosi. Al 75' Del Sorbo sventa la minaccia di Giambuzzi, il guardiano rossonero è preciso anche su Genchi all'80'. Nel finale Romano, con la complicità di Ripa, sfiora il raddoppio: al triplice fischio è hurrà di misura per il Sorrento.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Rizzo, Acampora, Selvaggio, Virgilio, Mansi (61' Manco), La Monica, Mezavilla, Ripa, Gargiulo, Petito (61' Cassata). A disposizione: Volzone, Ferraro, Romano, Petrazzuolo, Di Palma, Diop, Tedesco. Allenatore: Cioffi

Molfetta: Viola, De Gol, Panebianco, Lobjanidze, Monaco, Giambuzzi, Guadalupi (55' Gjonaj), Traore (64' Romio), Fedel, Kordic (64' Genchi), Pozzebon (73' Cappiello). A disposizione: Vitariello, Demoleon, Ciannamea, Genchi, Cappiello, Dubaz, Cardamone, Romio. Allenatore: Bartoli

Arbitro: Stefano Peletti di Crema

Marcatori: 20' La Monica (S)

Ammoniti: Gargiulo, Rizzo (S)

Espulsi: 32' Panebianco (M)