Serie D, Girone H - Il Sorrento crolla tra le mura amiche: il Matino passa per 0-2

Salto e Giambuzzi decidono la sfida tra costieri e pugliesi, passo falso per gli uomini di Cioffi reduci dalla vittoria in Coppa Italia

Il successo sul campo della Mariglianese e il sorriso in Coppa Italia smorzati da un debutto in campionato tra le mura amiche tutt'altro che eccellente. Il Sorrento di Renato Cioffi incappa in un brutto passo falso ed esce sconfitto dalla sfida con il Matino. Pugliesi corsari in Campania con le reti di Salto e Giambuzzi.

Modifiche sostanziali all'undici per il tecnico rossonero, intenzionato a far bene nel fortino dello Stadio Italia. Il primo pericolo, però, è portato dagli ospiti con Giambuzzi da calcio piazzato: Del Sorbo, attento nell'occasione, smanaccia in angolo. Al 13' i padroni di casa vanno vicini al gol del vvantaggio con Calabrese che, servito di tacco da Gargiulo, libera un mancino respinto dal preciso Michelli. La frazione iniziale non regala ulteriori spunti, il tentativo più chiaro è quello di Rubal passata la mezz'ora con un sinistro insidioso terminato alto.

Cioffi prova a scuotere la sua squadra con qualche cambio, si gioca la carta Sosa e avanza Cassata. Il Sorrento tiene il possesso in attesa di un varco vincente, la roccaforte del Matino regge e non regala particolari sussulti alla compagine locale. Marin calcia di destro sul ribaltamento di fronte, Del Sorbo blocca a terra. Attorno al 26' rossoneri prossimi alla rete con il tiro di La Monica che trova l'opposizione di Convertini. Iadaresta si aggiunge alla lista delle occasioni, Michelli si immola. A Sosa gli viene negata la gioia della marcatura con l'intervento sulla linea di Cavalieri.

Al 76', dagli sviluppi di un corner per i ragazzi di Branà, spizzata di testa di Pozzerese e zampata di capitan Salto. Nei minuti di recupero arriva il raddoppio con il rigore - per fallo di De Marco su Inguscio - ben eseguito da Giambuzzi. Crolla il Sorrento al triplice fischio, sorride il Matino che sbanca lo Stadio Italia e conquista il bottino pieno.

Il tabellino

Sorrento (4-3-1-2): Del Sorbo; Sicuro (46' Manco), Mansi (67' Pagano), Cacace, Calabrese (82' Romano); La Monica, Virgilio, Mezavilla; Cassata (65' De Marco); Iadaresta, Gargiulo (46' Sosa). A disposizione: Volzone, Ferraro, Diop, Guidoni). Allenatore: Cioffi

Matino (4-3-1-2): Convertini; Giambuzzi, Michelli, Salto (dal 30’ Cavalieri), Graziano; Marin, Grandis, Tarantino (81' Calò); Ancora; Ruibal (87' Alemanno), Pozzessere (83' Inguscio). A disposizione: D’Ippolito, Fina, Gallo, Nkoy, Monopoli. Allenatore: Branà

Arbitro: Bocchini di Roma (Signorelli-Fanara)

Marcatori: 76' Salto, 94' Giambuzzi (M)

Ammoniti: Michelli, Inguscio (M), Cacace (S)