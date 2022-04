Serie D/Girone H - Acrobazie, gol e sfortuna: tra Sorrento e Gravina è 2-2 allo Stadio Italia

La trentatreesima giornata del Girone H di Serie D, sotto lo splendido sole della costiera va in scena il confronto tra Sorrento e Gravina. La formazione di Renato Cioffi, alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta sul campo dell'Altamura, sfida la brigata del duo Summa-Ragone allo Stadio Italia.

La partita si apre con una disattenzione in difesa tra La Monica e Del Sorbo, il portiere rinvia ma scatena l'azione degli ospiti. Macario recupera la sfera, serve Chacon che imbecca Diop: l'attaccante calcia alto da buona posizione. Al 18' i rossoneri passano in vantaggio. Gol stratosferico di La Monica che approfitta del cross preciso di Rizzo e insacca alle spalle di Mascolo con una rovescita perfetta. Alla mezz'ora arriva il pareggio dei pugliesi. Azione insistita dei ragazzi di Summa: Tommasone serve Chiaradia che con un bolide mancino riporta il risultato in parità. Nel finale di frazione, l'arbitro non assegna un calcio di rigore al Sorrento per un fallo di mano nell'area del Gravina. La ripresa si inaugura col grande equilibrio, spezzato soltanto dall'autogol di Gilli al 59'. Tuninetti sbaglia il retropassaggio e innesca la manovra dei costieri: il compagno, nel tentativo di anticipare Ripa, insacca nella sua porta. Al 75' Del Sorbo è chiamato al grande intervento su un mancino scagliato da Krstevski da posizione ravvicinata. All'82' l'estremo difensore locale fallisce l'intervento in uscita sugli sviluppi di un corner, la sfera impatta su La Monica che deposita nel suo specchio. Al triplice fischio è 2-2 allo Stadio Italia.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Rizzo, Mansi, Virgilio, Cacace, Romano, La Monica, Selvaggio, Ripa, Tedesco, Gargiulo. A disposizione: Volzone, Ferraro, Manco, Marciano, Acampora, Petito, Carrotta, Diop, Petrazzuolo. Allenatore: Cioffi

Gravina: Mascolo, Macario, Kharmoud, Giglio, Tommasone, Gilli, Borgia, Tuninetti, Diop, Chacon, Chiaradia. A disposizione: Vicino, Popolo, Sgambati, Scalisi, Bruno, Rechichi, Notaristefano, Krstevski, Musa. Allenatore: Summa-Ragone

Arbitro: Matteo Campagni di Firenze

Marcatori: 18' La Monica (S), 32' Chiaradia (G), 59' aut. Gilli (S), 82' aut. La Monica (S)