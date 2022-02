Serie D/Girone H - Un gol per tempo per il Francavilla: il Sorrento va ko

Appuntamento casalingo e chance di accorciare sulla zona playoff. Il Sorrento di Renato Cioffi ospita il Francavilla allo Stadio Italia nell'impegno dell'infrasettimanale. I rossoneri, reduci da due vittorie consecutive e dalla prestazione convincente di Brindisi, sono chiamati a confermarsi tra le mura amiche. In Campania arriva una formazione collaudata e desiderosa di riscatto dopo il ko interno rimediato col San Giorgio.

Partenza sprint per i rossoblù che si affacciano in zona avanzata già al 4'. Antonacci ci prova con una conclusione dai trenta metri: la punizione è intercettata da un miracoloso Del Sorbo. Approccio migliore per gli ospiti che sbloccano il risultato al 17'. Flipper al limite dell'area costiera, il più lesto a fiondarsi sulla sfera è De Marco che insacca con un diagonale preciso e vincente nonostante il tocco di Del Sorbo. Al 28' i padroni di casa sfiorano il pareggio. Azione da calcio d'angolo, Rizzo svirgola il tiro e la sfera resta disponibile per La Monica che colpisce Prisco. Succede poco o nulla nelle battute conclusive del primo tempo, all'intervallo è 0-1 per il Francavilla.

L'avvio ripresa si inaugura con qualche sostituzione per il Sorrento, Cioffi cerca di scuotere i suoi. Al 53' Del Sorbo è protagonista di una grande parata sulla giocata ravvicinata di Melillo: l'estremo difensore locale tiene a galla i suoi. Al 68' Petito raccoglie la sponda di Ripa e scodella al centro per Gargiulo: impatto perfetto per l'attaccante, ma Prisco blocca a terra e tiene inchiodato il risultato. Il punteggio, tuttavia, cambia poco più tardi. Al 71' i rossoblù raddoppiano con un calcio di rigore assegnato dall'arbitro in seguito a un fallo di Cacace su Cristallo. Dagli undici metri si presenta Croce che fa 0-2. All'85' Ripa prova a riaprire la contesa, l'iniziativa è larga.

Allo Stadio Italia termina 0-2. Il Sorrento crolla davanti al pubblico amico, il prossimo turno riserverà il derby con la Nocerina. Per il Francavilla si materializzano tre punti preziosi per la parte alta della classifica: i ragazzi di mister Nicola Ragno sbancano il manto erboso campano e si proiettano allo scontro diretto col Città di Fasano.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo; Rizzo (90' Mansi), Cacace, Mezavilla, Acampora (55' Cassata); La Monica (65' Diop), Virgilio (55' Di Palma), Selvaggio; Tedesco (46' Gargiulo), Ripa, Petito. A disposizione: Pinto, Ferraro, Molinini, Petrazzuolo. Allenatore: Cioffi

Francavilla: Prisco; Ferrante, Russo, Nicolao; Cristallo, Petruccetti (85' Vaughn), Ganci (78' Cabella), Melillo (65' Polichetti), Antonacci; De Marco (73' Nolè), Croce (88' Langone). A disposizione: Daniele, Di Ronza, Navarro, Gentile. Allenatore: Ragno

Arbitro: Pacella di Roma 2

Marcatori: 17' De Marco (F), 71' rig. Croce (F)

Ammoniti: Virgilio (S), Nicolao (F)