Serie D/Girone H - Sorrento e Casertana non si fanno male: il derby termina senza reti

Trentacinquesima giornata di campionato per il Sorrento di Renato Cioffi. La brigata costiera, impegnata nel Girone H di Serie D, affronta la Casertana di Vincenzo Feola allo Stadio Italia. I rossoneri, reduci dalla sconfitta di Bisceglie, sono intenzionati a riscattarsi nel fortino interno.

Partita che ci mette un po' prima di carburare, cronaca piatta all'avvio. Al 17' Felleca salta l'uomo e serve Diaz in area: l'argentino si gira e tira, ma la difesa chiude. Al 18' Petito dialoga con Ripa e trova la via vincente, il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco. Al 28' Rizzo scodella al centro, il pallone arriva a Ripa che colpisce di tacco: l'attaccante viene fermato per partenza irregolare. Alla mezz'ora botta potente di La Monica dai trenta metri, la sfera scheggia il palo e si spegne sul fondo. Al 34' Petito spreca una potenziale occasione calciando sul fondo, al 40' Del Sorbo deve opporsi a una punizione di Vacca. Nel finale di frazione, incornata di Cacace su assistenza di Rizzo: Carotenuto sventa la minaccia con un riflesso. La ripresa si apre con una conclusione di Diaz da palla inattiva, il rasoterra è bloccato da Del Sorbo. Il match resta bloccato, le due squadre non riescono a costruire manovre pericolose in fase offensiva. Al 76' traversone di Monti, la giocata al volo di Favetta termina fuori. All'82' Carotenuto vola sul tiro a botta sicura di Ripa. Tre minuti dopo, Favetta riceve palla al limite dell'area ma alza troppo la mira da ottima posizione. Al 90' miracolo di Del Sorbo che tiene a galla i suoi con una parata di piede su conclusione ravvicinata di Favetta. Nelle battute conclusive, Petito fallisce il match point da mattonella invitante. Il derby dello Stadio Italia va in archivio sullo 0-0.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Rizzo, Acampora, Virgilio, Cacace, Mansi, La Monica, Selvaggio, Ripa, Gargiulo, Petito. A disposizione: Pinto, Ferraro, Manco, Di Palma, Schettina, Carrotta, Mezavilla, Tedesco, Cassata. Allenatore: Cioffi

Casertana: Carotenuto, Rainone, Vacca (61' Carannante), Felleca (58' Kosovan), Monti, Feola, Munoz, D'Ottavi, Diaz (70' Vicente), Favetta, Colacicchi. A disposizione: Bovenzi, Salto Damian, Cusumano, Tufano, Nicolau, Maresca. Allenatore: Feola

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea

Ammoniti: La Monica (S), Vacca, Rainone, Kosovan (C)