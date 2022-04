Serie D/Girone H - Troppo Sorrento per il Casarano: doppio Ripa e Petito-gol, i rossoneri volano

Si torna in campo nel weekend. Il Sorrento di Renato Cioffi, dopo aver accantonato il pareggio di Fasano, si rivede allo Stadio Italia per il confronto interno con il Casarano di Alessandro Monticciolo. Rossoneri intenzionati a restare in scia della zona playoff e nella parte sinistra della classifica, pugliesi a caccia di punti salvezza in un fortino difficilmente espugnabile.

Partita indirizzata verso l'equilibrio fin dai primi minuti, le due squadre si studiano e non forzano la giocata. Il risultato resta inchiodato per tutto il corso della frazione iniziale, da segnalare qualche contatto in area ospite non ravvisato dal direttore di gara. Al 13' i padroni di casa protestano per un fallo di Sanchez su Marciano, l'arbitro Foresti di Bergamo lascia proseguire. Al 28' arriva la prima occasione per i costieri con una manovra insistita di Marciano e Ripa: il pallone giunge a Rizzo che calcia, ma spedisce sul fondo. Meglio il Sorrento nel corso dei quarantacinque minuti d'apertura: ci provano Cassata con un mancino alto e La Monica con un tiro disinnescato da Iannì. Nel finale di tempo, tacco al volo di Ripa su suggerimento di Rizzo: il portiere ospite è ancora attento. Soltanto nel quarto d'ora d'avvio della ripresa si sblocca il risultato. Sanchez stende Cassata in area di rigore, l'assistente segnala il fallo e dal dischetto si presenta Ripa. Il goleador rossonero non sbaglia e porta in vantaggio la brigata di Cioffi. Il gol manda il tilt il Casarano e i campani ne approfittano. Al 61' splendida azione personale di Petito che salta il diretto avversario con un dribbling, si invola e infila alle spalle di Iannì. Al 76' Petito serve Gargiulo che, a sua volta, crossa per Ripa: l'attaccante insacca il tris con un tocco mobido. Il Sorrento amministra e attende soltanto il triplice fischio: i campani conquistano tre punti pesanti e volano in graduatoria.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Rizzo, Mansi, Virgilio, Cacace, Manco, La Monica, Marciano (49' Petito), Ripa, Cassata, Gargiulo. A disposizione: Pinto, Ferraro, Petrazzuolo, Selvaggio, Romano, Acampora, Diop, Tedesco. Allenatore: Cioffi

Casarano: Iannì, Mele, Raimo, Logoluso, Rizzo, Sanchez, Avantaggiato, Fontana, Dambros Lor., Dambros Luc., Prinari. A disposizione: Montoya, Marchionna, Dellino, Santarcangelo, Tedesco, De Stefano, Perdicchia, Marchionna, Atteo, Romano. Allenatore: Monticciolo

Arbitro: Stefano Foresti di Bergamo

Marcatori: 59' rig. Ripa (S), 61' Petito (S), 76' Ripa (S)