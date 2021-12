Serie D/Girone H - Sorrento all'inglese sul Bisceglie: La Monica e Cacace decidono il match

Dimenticare il ko di Gravina e riprendere quota in classifica. Il Sorrento di Renato Cioffi attende il Bisceglie allo Stadio Italia per il quindicesimo turno del Girone H di Serie D. I rossoneri, con due lunghezze di vantaggio sui nerazzurri in classifica, cercano l’allungo per distanziarsi ulteriormente dalla zona calda e provare ad insidiare la fascia nobile.

Si gioca sotto una pioggia fitta e che non lascia scampo ai protagonisti sul manto erboso dello Stadio Italia. Il primo guizzo della partita arriva al 5’ con La Monica. Il centrocampista dei costieri, dopo una manovra imbastita da Rizzo, si ritrova al tiro da posizione centrale: la traiettoria non è precisa. Al 19’ ci prova Tedesco con una conclusione da piazzato, l’estremo difensore ospite nega la gioia con un intervento a togliere il pallone diretto sotto la traversa. Al 24’ La Monica sblocca l’incontro dopo un servizio di pregevole fattura di Carrotta. Il numero 7 si presenta a tu per tu col portiere e non fallisce. Timidi approcci per i pugliesi con un tentativo di La Piana e un’incornata di Di Prisco neutralizzati da Volzone. Trascorsa la mezz’ora sono Rubino e Coletti ad impegnare il guardiano rossonero. Il primo tempo va in archivio col vantaggio dei campani.

Ritmi più blandi allo Stadio Italia nel corso della ripresa. Al quarto d'ora, Farinola scodella in area per Ferrante che manca l'impatto da mattonella interessante. Al 68' il neo-entrato Cassata aggancia la sfera lanciata dalle retrovie e, dall'interno dell'area, libera il sinistro: giocata imprecisa e mancino sul fondo. Al 75' il Sorrento guadagna un calcio di rigore per fallo di mano di Barletta su iniziativa di Cassata. Dagli undici metri si presenta Cacace che non sbaglia e sigla il raddoppio. A dieci dal termine, Rubino prova ad accorciare con un tiro in precaria coordinazione: Volzone non ha problemi nella parata. Vittoria all'inglese per i rossoneri al triplice fischio, i ragazzi di Cioffi dimenticano Gravina e si rilanciano in classifica.

Il tabellino

Sorrento: Volzone, Manco, Mansi (57’ Cacace - 87' Petito), Carrotta, Virgilio, Rizzo, La Monica, Mezavilla, Iadaresta (79' Gargiulo), Tedesco (57’ Cassata), Romano. A disposizione: Del Sorbo, Ferraro, Marciano, Sannino, Selvaggio. Allenatore: Cioffi

Bisceglie: Martorel, Cozza, D’Angelo, Di Prisco, Leonetti, La Piana, Ferrante, Barletta, Coletti, Urquiza, Rubino. A disposizione: Zinfollino, Farinola, Izco, Lorusso, Liso, Ligorio, Marino, Fucci, Morra. Allenatore: Rufini

Arbitro: Antonio Monesi di Crotone

Assistenti: Davide Fabrizi di Frosinone – Massimiliano Cirillo di Roma 1

Marcatori: 24’ La Monica (S), 75' Cacace (S)

Ammoniti: Coletti (B)