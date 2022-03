Serie D/Girone H - Il derby va al San Giorgio: Mancini condanna il Sorrento

Il derby del Paudice lo decide Andrea Mancini. Una rete a un quarto d'ora dalla fine chiude il confronto tra San Giorgio e Sorrento, valido per la ventottesima giornata del Girone H di Serie D. La squadra di Salvatore Ambrosino supera la resistenza della formazione di Renato Cioffi e conquista tre punti preziosi per quanto concerne la zona bassa della classifica.

La prima opportunità della partita è per i costieri. Al 4' suggerimento di Ropa per Romano che conclude col diagonale: la sfera si perde a pochi centimetri dal palo. L'asse tra i due rossoneri si rinnova tre minuti dopo. Il bomber veste ancora l'abito del rifinitore, ma Romano alza troppo la mira. Il risultato resta inchiodato nel corso del primo tempo, le due compagini cercano di non scoprirsi e concedere varchi utili agli avversari. Alla mezz'ora, una punizione di Caprioli dai diciotto metri sfiora l'incrocio dei pali. Non succede più nulla nel corso della frazione iniziale, nella parte conclusiva gioco piuttosto spezzettato a causa di continui contatti. All'intervallo è 0-0 al Paudice.

La ripresa si apre con un tentativo per i padroni di casa. Al 55' acrobazia di Scalzone ben servito da Navas, provvidenziale la deviazione di Gargiulo ad evitare guai ai suoi. All'ora di gioco, buona chance per il Sorrento con un destro dal limite di Virgilio dopo una manovra corale: il tiro è alto. Il San Giorgio alza il baricentro e al 70' va vicino al bersaglio grosso: è Cassese ad essere pericoloso sugli sviluppi di un angolo, l'interno sinistro termina a lato. Al 74', da una battuta dalla bandierina, i ragazzi di Ambrosino passano in vantaggio. Del Sorbo è miracoloso su Scalzone, in mischia c'è la zampata vincente di Mancini che vale l'1-0. Il punteggio non subisce ulteriori modifiche, al triplice fischio i granata possono festeggiare.

Il San Giorgio, nel prossimo appuntamento di campionato, ospiterà il Città di Fasano mentre il Sorrento accoglierà il Nola allo Stadio Italia.

Il tabellino

San Giorgio: Bellarosa; Ruggiero, Cassese, Sepe; Navas, Caprioli (87' Imputato), Argento, De Siena; Mancini (93' Onesto); Scalzone (81' Landolfo), Varela. A disposizione: Barbato, Luongo, Raucci, Bozzaotre, Di Pietro, Spedaliere. Allenatore: Ambrosino

Sorrento: Del Sorbo; Rizzo, Mezavilla (83' Ferraro), Mansi; Gargiulo (60' Manco), Diop (67' Selvaggio), Virgilio, Cassata (60' Tedesco), Romano; Petito (90' Marciano), Ripa. A disposizione: Pinto, Di Palma, Guarino, Petrazzuolo. Allenatore: Cioffi



Arbitro: Stefania Menicucci di Lanciano

Marcatori: 72' Mancini (SG)

Ammoniti: Virgilio (S)