Serie D/Girone H - Botta e risposta tra San Giorgio e Rotonda: Varela risponde a Ceesay

È un pari quello maturato allo Stadio Paolo Borsellino di Volla. Primo pareggio interno per il San Giorgio che impatta sul Rotonda nella sfida valida per la sesta giornata del Girone H di Serie D. Un punto che tiene i granata nell'ultima posizione in griglia playout e momentaneamente distante dalla retrocessione. I biancoverdi completano la penalizzazione e sono a zero punti in graduatoria dopo il -8 di avvio stagione.

Il primo affondo della partita è un tiro a giro di Raiola che trova la respinta di Kapustins. Al 9' il portiere emula l'intervento precedente, questa volta sul colpo di testa a botta sicura di Varela. Al 22' Varela riceve spalle alla porta dal limite, si libera del diretto marcatore e si presenta davanti all'estremo difensore: il destro non centra la porta. Al primo tentativo, i lucani sfiorano il vantaggio con Ceesay al 35'. La conclusione del giocatore colpisce la traversa. La frazione iniziale non regala più spunti, si va a riposo sul punteggio di 0-0.

I ritmi della ripresa sono molto più blandi, bisogna attendere il 66' per una manovra offensiva. Ed è il Rotonda a sbloccare con Ceesay che corregge una traiettoria da due passi e vanifica l'ottima parata di Barbato. Il San Giorgio di Romaniello non ci sta e si butta in attacco alla ricerca del pareggio. Soltanto all'83', però, i campani riescono ad agguantare l'1-1 con una ripartenza di Mancini: filtrante per Zecchinato e destro del subentrato, Kapustins risponde ancora presente ma sulla ribattuta c'è il tap-in di Varela. Nel finale Zecchinato riceve, si gira in un fazzoletto e libera un bolide che termina di poco alto sopra la traversa.

Il tabellino

FC San Giorgio (4-3-3): Barbato; Greco, Cassese, Bonfini, Ruggiero; Autieri, Di Pietro, Navas (91' Tamsir); Mancini, Varela, Raiola (73' Zecchinato). A disposizione: Cefariello, Strazzullo, Piccolo, Petrucci, Improta, Caprioli, Tribuno. Allenatore: Romaniello

Rotonda (3-5-2): Kapustins; Valenti, Giordano, Sanzone; Adeyemo, Ceesay (70' Boscaglia), Bottalico (84' Camilleri), Saverino, Leone (91' My); Ferreira, Mustafa (86' Coulibaly). A disposizione: Piga, Ruano, Guzman, Anastasio, Medina. Allenatore: Napoli

Arbitro: Gavini di Aprilia

Assistenti: De Simone (Roma 1), Librale (Roma 2)

Marcatori: 66' Ceesay (R), 83' Varela (S)

Ammoniti: Navas (S); Leone, Valenti, Kapustins (R)