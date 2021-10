Serie D/Girone H - Dammacco regola il San Giorgio: la Nocerina si prende il derby

L'ottavo turno del Girone H di Serie D riserva il derby campano tra San Giorgio e Nocerina. I granata di Romaniello sono nei bassifondi della classifica e vivono un inizio di stagione tutt'altro che entusiasmante. I rossoneri, reduci da una striscia di tre risultati utili consecutivi, puntano alla vittoria in esterna per rafforzare l'ascesa in graduatoria.

Il primo sussulto della partita porta la firma di Varela, il tentativo è neutralizzato da Pitarresi. Al 6' la difesa locale perde un pallone sanguinoso, Dammacco è rapido a fiondarsi sulla sfera: controllo e conclusione nel sacco per il vantaggio ospite. Al quarto d'ora, la squadra di casa si riaffaccia ancora in avanti con un tiro di Mancini salvato respinto dall'estremo difensore. È un duello costante tra la retroguardia di Cavallaro e gli uomini d'attacco, il risultato però non cambia anche per gli interventi precisi del portiere. Alla mezz'ora è l'imprecisione a frenare una doppia idea di Varela. Al 43' la Nocerina sciupa una potenziale occasione da gol in ripartenza, Palmieri sbaglia la scelta nel momento clou.

San Giorgio aggressivo ad avvio ripresa, due opportunità per i partenopei: Pitarresi si supera e dimostra di essere in una giornata di grazia. Al 53' Palmieri emula quanto accaduto nel finale di primo tempo e fallisce un clamoroso contropiede. Al 68' i granata si spingono in zona avanzata alla ricerca del pareggio, l'assetto difensivo di Cavallaro regge e non lascia varchi da sfruttare. Al 74', su invito di Cuomo, Palmieri calcia a botta sicura ma il pallone termina il tragitto tra le braccia di Barbato. Tre giri di lancette dopo, Donida si divora una chance da pochi metri. La Nocerina mantiene intatto il vantaggio e si assicura i tre punti al fischio di chiusura, crolla il San Giorgio che deve rimandare il primo hurrà in campionato.

Il tabellino

San Giorgio: Barbato, Ruggiero (84' Petrucci), Tribuno, Cassese, Bonfini, Caprioli (75' Raiola), Navas, Di Pietro, Varela, Mancini, Strazzullo (78' Autieri). A disposizione: Cefariello, Bertolo, Mazzeo, Mercorella, Tamsir, Greco, Petrucci. Allenatore: Nicola Romaniello

Nocerina: Pitarresi, Vecchione, Cason, Talamo (62' Bovo), Palmieri, Donida, Bruno, Garofalo, Esposito, Cuomo (89' Menichino), Dammacco (55' Mazzeo). A disposizione: Al Tumi, Gallo, Donnarumma, Simonetti, Barone, De Martino. Allenatore: Giovanni Cavallaro.

Arbitro: Sebastian Petrov di Roma 1

Assistenti: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola - Giuseppe Fanara di Cosenza

Marcatori: 6' Dammacco (N)

Ammoniti: Di Pietro, Mancini, Cassese, Autieri (SG), Esposito, Pitarresi (N)