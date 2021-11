Serie D/Girone H - Pareggio senza reti tra San Giorgio e Molfetta

Secondo risultato utile consecutivo per il San Giorgio che ritorno allo Stadio Paudice. La compagine partenopea, nella sfida casalinga contro il Molfetta, non va oltre il pareggio ad occhiali. Finisce senza reti il match in terra campana tra la formazione granata e la compagine pugliese. Una lunghezza che muove parzialmente la classifica di entrambe.

Soltanto un cambio per Borrelli rispetto all'undici sceso in campo contro il Città di Fasano: c'è Navas al posto di Bonfini. Partita che si gioca sulla fisicità e sull'intensità, le occasioni offensive sono sterili e sporadiche. L'opportunità più ghiotta del primo tempo è per Raiola che, servito da Varela al 38', si fa disinnescare la conclusione da Viola. Gli ospiti ci provano nel corso del secondo tempo, strepitoso Bellarosa con interventi provvidenziali a chiudere lo specchio. Nel recupero Varela sfiora il palo sugli sviluppi di un calcio di punizione, il risultato però non muta: il pareggio permette al San Giorgio di agganciare la Virtus Matino.

Il tabellino

FC San Giorgio (4-3-3): Bellarosa; Ruggiero, Cassese, Bertolo, Navas; Albano (78' Strazzullo), Caprioli (90' Tamsir), Di Pietro (31' Raucci); Di Franco (66' Greco), Varela, Raiola (63' Mancini). A disposizione: Barbato, Bonfini, Improta, Mercorella. Allenatore: Borrelli

Molfetta (3-5-2): Viola; Demoleon, De Gol, Lobjanidze; Boccadamo, Pizzutelli (67' Gjonaj), Rafetraniaina (84' Legari), Romio (59' Traore), Fedel; Granado, Pozzebon. A disposizione: Rollo, Pinto, Dubaz, Sifanno, Turitto, Nken. Allenatore: Bartoli

Arbitro: Pasculli (Como)

Assistenti: Cirillo (Roma 1), Ferhati (Latina)

Ammoniti: Caprioli, Mancini (S); Romio, Traore, Fedel (M)