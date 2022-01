Serie D/Girone H - Prima vittoria al Paudice per il San Giorgio: Matino superato in rimonta

Il primo hurrà del campionato tra le mura amiche. Il San Giorgio di mister Ambrosino può esultare al termine della sfida odierna contro la Virtus Matino. Successo di misura che porta in dote tre punti pesanti in ottica salvezza per la compagine partenopea. Tre punti che si materializzano al Paudice e fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.

Il primo sussulto della partita è dei padroni di casa con Argento che si fa disinnescare la conclusione da Leuci. Al 17' Varela approfitta di un calcio d'angolo e si intravede in avanti: l'impatto non è preciso. La replica degli ospiti è immediata e si tramuta in gol. Punizione perfetta di Palmisano che si insacca alle spalle di Barbato. I campani non ci stanno e reagiscono con Argento, Mangione si oppone e si rifugia in angolo. Al 35' si ristabilisce la parità: Mancini estrae dal cilindro una perla dalla distanza e fa esplodere il fortino granata. La ripresa si apre col tentativo di Di Pietro. Al 56' il San Giorgio passa in vantaggio e completa la rimonta. È un calcio di rigore ben eseguito dallo stesso Di Pietro a consentire ai locali di mettere la freccia. Al 75' i ragazzi di Ambrosino sfiorano il tris: Mancini, su assist di Varela, si divora la chance da mattonella interessante. Nel finale, l'espulsione di Imputato permette al Matino di tornare alla ribalta. Il punteggio, però, resta invariato: è 2-1 al fischio finale.

Il tabellino

FC San Giorgio (4-4-2): Barbato; Ruggiero, De Siena, Caprioli (15' Mancini, 86' Sepe), Di Pietro, Cassese, Imputato, Navas, Argento (92' Greco), Scalzone (76' Raiola), Varela. A disposizione: Faustico, Sepe, Luongo, Landolfo, Improta, Onesto. Allenatore: Ambrosino

Virtus Matino (4-4-2): Leuci, D'Andria, Monopoli, Czornomaz, Rantucho (92' Inguscio), Mangione, Ancora, Tarantino, Stauciuc, Palmisano, Malonga (70' Mbengue). A disposizione: Convertini, Taveri, Calà, Fina, Gramegna, Oltremarini, Caputo. Allenatore: Toma

Arbitro e Assistenti: Dasso (sez. Genova), Salvatori (sez. Tivoli), Granata (sez. Viterbo)

Marcatori: 25' Palmisano (V), 35' Mancini (S), 56' rig. Di Pietro (S)

Ammoniti: Navas, Argento, Varela (S), Mangione, Palmisano (V)

Espulso: 86' Imputato (S)