Serie D/Girone H - Il San Giorgio si prende il derby: Mariglianese ko, decide Mancini

Due momenti fortemente contrapposti, un periodo che premia l'una e mette in crisi l'altra. Il San Giorgio di mister Ambrosino si prende il derby, inanella la terza vittoria consecutiva e si rilancia in classifica. Ancora un giro a vuoto per la Mariglianese del tecnico Sanchez, lontana dal successo da ben quattro turni.

La prima opportunità per i granata arriva all’11’ con una punizione di Mancini deviata, il pallone attiva Ruggiero che tira da fuori: il tocco di Varela si stampa sulla traversa. Al 23' i padroni di casa recuperano palla a centrocampo e danno via a un contropiede che Navas, dopo 20 metri di corsa, spara fuori alla destra del portiere. Al 27’ altro calcio di punizione per i locali, cross per Cassese che colpisce di testa: traiettoria non precisa. L'affondo dei biancazzurri al 42' vede Ragosta pescare Esposito: l'incornata non crea difficoltà a Bellarosa. Partita corretta, si va negli spogliatoi senza recupero. Nel secondo tempo le squadre molto compatte non danno spazi agli avversari, si combatte su ogni pallone ma entrambe difendono bene. La prima occasione degna di nota arriva al 69’ con una punizione da trenta metri di Caprioli che termina sul fondo. Al 71' è di nuovo Esposito a provare ad impensierire di testa Bellarosa, senza successo. All'82' Ruggiero recupera la sfera in difesa, serve Sepe centralmente che la allarga a Navas. Il numero 7 supera il centrocampo e appoggia ad Argento che, a sua volta, passa a De Siena. Il terzino, in area, crossa basso per Mancini che deposita in rete e fa esplodere il Paudice.

Il tabellino

San Giorgio (4-4-2): Bellarosa; Ruggiero, De Siena, Cassese, Sepe; Caprioli (86’ Landolfo), Navas, Argento, Mancini; Varela, Scalzone (80’ Imputato). A disposizione: Barbato, Luongo, Greco, D’Ambrosio, Onesto, Ferro, Graziano. Allenatore: Ambrosino

Mariglianese (4-3-3): Maione; De Giorgi (85’ Tagliamonte), De Angelis, Pantano, Varchetta; Strazzullo (85’ Prevete), Langella (90’ Marzano), Aracri; Ragosta (62’ Faiello), Esposito, Massaro (76’ Rimoli). A disposizione: Cefariello, Tommasini, Micillo, Palumbo. Allenatore: Sanchez??

Arbitro: Dario Acquafredda di Molfetta

Marcatori: 83' Mancini (SG)

Ammonizioni: Mancini (SG) Ragosta, Pantano (M)?