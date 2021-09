Serie D, Girone H - San Giorgio sprecone, al Lavello basta Mercuri: è 0-1 al Borsellino di Volla

Un pareggio all'esordio in campionato in trasferta e l'obiettivo di agguantare il primo hurrà nell'impegno casalingo. E invece per il San Giorgio, nella sfida del Paolo Borsellino di Volla, contro il Lavello matura soltanto una sconfitta. Gli uomini di Squillante vengono superati dalla brigata di Sormani, decide la rete di Mercuri.

Tra assenze e conferme, granata e gialloverdi si affrontano nel match valido per la seconda giornata del Girone H. Nei minuti iniziali, gli ospiti provano ad imporsi con il possesso e con le giocate offensive senza rendersi particolarmente pericolosi. La risposta della squadra di casa non si fa attendere e diventa una gara a senso unico. Raiola è il più insidioso con tre opportunità, poi Mancini, Cassese e Di Franco accarezzano il vantaggio. L'imprecisione e gli interventi di Amata tengono bloccati il risultato sullo 0-0.

L'intensità resta alta ad avvio ripresa, il San Giorgio continua il predominio territoriale. Il Lavello alza il baricentro e colpisce nell'unica occasione clou. Al 69' Mercuri approfitta di una respinta miracolosa di Barbato per ribadire in rete e portare avanti la sua squadra. Squillante prova a scuotere i suoi ragazzi con una girandola di cambi che non portano gli effetti sperati. E, di conseguenza, il punteggio non cambia: al triplice fischio è 0-1 per i gialloverdi. Granata che restano con un solo punto in classifica e domenica ci sarà il derby tra neopromosse con la Mariglianese.

Il tabellino

San Giorgio (4-3-3): Barbato; Greco, Cassese, Bonfini (82' Zecchinato), Ruggiero; Navas (88' Bertolo S.), Caprioli (58' Autieri), Tamsir; Di Franco (58' Varela), Mancini (72' Di Pietro), Raiola. A disposizione: Cefariello, Porcaro, Piccolo, Mercorella. Allenatore: Squillante

Lavello (4-3-3): Amata; Vitofrancesco, Brunetti (83' Syku), Fusco, Dell'Orfanello; Statella (91' Logoluso), Herrera, Militano (46' Mercuri); Burzio, Ouattara, Marcellino (80' Caruso). A disposizione: Franetovic, Giordano, Seck, Corna, Tavarone. Allenatore: Sormani

Arbitro: Recchia (Brindisi)

Assistenti: Quici (Campobasso), Siracusano (Sulmona)

Marcatori: 69' Mercuri (L)

Ammoniti: Caprioli (SG); Fusco, Ouattara, Caruso (L)