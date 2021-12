Serie D/Girone H - Il San Giorgio è sconfitto al Paudice: hurrà del Gravina in Campania

Una settimana movimentata per il San Giorgio. Le dimissioni di Borrelli e la scelta di riportare Squillante in panchina. Il tecnico, al rientro in granata, non riesce a superare l'ostacolo Gravina. Allo Stadio Paudice è vittoria per i pugliesi che passano in rimonta dopo il vantaggio iniziale dei partenopei. Al centro l'episodio dell'espulsione di Landolfo contestato dai padroni di casa e che macchia la prova generale.

Dopo una prima fase di studio, in cui il Gravina detiene maggiormente il possesso del pallone ma senza creare particolari pericoli, al 21' sono i granata a passare al primo sussulto. Iniziativa illuminante di Di Pietro sulla sinistra, cross rasoterra sul primo pallo su cui si fionda Varela con la zampata vincente. I campani prendono fiducia e creano alcune opportunità potenzialmente pericolose per un raddoppio in contropiede: al duplice fischio è 1-0. Ad avvio ripresa, il direttore di gara Matina di Palermo decide di sventolare il secondo giallo nei confronti di Landolfo, autore di un fallo innocuo a metà campo. San Giorgio in dieci per la quinta volta in stagione e il Gravina cresce favorito dalla superiorità numerica. Al 55' arriva il pari con Diop, abile a fiondarsi su una sfera vagante dopo il palo colpito da Tommasone. Al 64' Navas conclude con una rasoiata, Varela prova a deviarla in porta ma il pallone termina sul fondo. La svolta definitiva arriva al 70': pallone che rimbalza al limite dell'area, Diop prende la mira e lascia partire un fendente che si insacca all'incrocio. La firma definitiva la mette Krstevski all'84' con una girata in area su suggerimento di Bruno. Non succede più nulla: finisce col successo del Gravina e col San Giorgio che resta in zona playout.

Il tabellino

San Giorgio (4-2-3-1): Bellarosa; Landolfo, Cassese, Bertolo, Navas; Caprioli, Di Pietro; Di Franco (50' Ruggiero), Onesto (76' Strazzullo), Raiola (77' Scalzone); Varela (89' Raucci). A disposizione: Faustico, Bonfini, Improta, Imputato, Greco. Allenatore: Squillante

Gravina (4-4-1-1): Vicino (46' Mascolo); Popolo, Giglio, Gilli, Di Modugno; Notaristefano (46' Tommasone), Tuninetti (86' Sgambati), Chacon, Chiaradia; Borgia (66' Bruno); Diop (77' Krstevski). A disposizione: Macario, Nicolosi, Leigh, Iannone. Allenatore: Summa

Arbitro: Matina di Palermo. Assistenti: Pancani (Roma 1), Serra (Tivoli)

Marcatori: 21' Varela (S), 55' e 70' Diop (G), 84' Krstevski (G)

Ammoniti: Cassese, Navas (S); Tuninetti, Di Modugno (G)

Espulsi: Landolfo (S) al 50' per doppia ammonizione.