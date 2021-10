Serie D, Girone H - Stop per il San Giorgio, il Francavilla passa: 1-2 rossoblù a Volla

Un mercoledì da dimenticare, un turno infrasettimanale che conferma e certifica il periodo non entusiasmante per il San Giorgio. La squadra allenata da Luigi Squillante cade allo Stadio Paolo Borsellino, il Francavilla di Nicola Ragno passa a Volla col risultato di 1-2.

Un match beffardo per i granata che iniziano bene, ma non riescono a materializzare - in termini di risultato - la mole di gioco costruita. Le azioni d'attacco dei padroni di casa non mancano, la precisione e gli errori negli ultimi metri non mettono in crisi l'estremo difensore Prisco. E al 13' sono gli ospiti a passare in vantaggio con Langone che approfitta di un calcio piazzato per battere Barbato e portare avanti i lucani. I campani vanno in tilt, la reazione è tutt'altro che veemente e Melillo sfrutta il momento positivo per siglare il raddoppio con una deviazione che prende sul tempo il portiere. Squillante prova a muovere qualche pedina, all'intervallo ci sono due innesti nell'undici e una rivisione tattica del modulo. Il piglio è quello giusto e ci pensa Varela ad accorciare nel punteggio con un sinistro preciso che si infila alle spalle di Prisco. La formazione di casa alza il ritmo alla ricerca di un disperato pareggio e della rimonta, il bunker difensivo dei rossoblù regge e non consente varchi vincenti. Anzi nel finale è il Francavilla ad andare vicino al tris, Barbato deve superarsi in due occasioni e far fronte alle disattenzioni del reparto arretrato.

Ancora a secco di vittorie il San Giorgio che resta a quota due punti in classifica, soltanto due pari e altrettante sconfitte nei primi quattro incontri disputati. Serve una sterzata decisa e decisiva per raddrizzare l'avvio in campionato.

Il tabellino

San Giorgio (4-3-3): Barbato; Greco, Bonfini, Cassese, Ruggiero; Tamsir (46’ Navas), Caprioli, Di Pietro (63’ Mancini); Cozzolino (Mercorella), Varela (70’ Zecchinato), Raiola (63’ Di Domenicantonio). A disposizione: Cefariello, Porcaro, Petrucci, Piccolo. Allenatore: Luigi Squillante

Francavilla (3-5-1-1): Prisco; Ferrante, Russo, Nicolao (71’ Bopud); Cristallo (69’ Vaughn), Langone, Ganci (78’ Cabella), Melillo, Polichetti; Gentile (65’ Petruccetti); De Marco (85’ Antonacci). A disposizione: Daniele, Di Ronza, Croce, Lazic. Allenatore: Nicola Ragno

Arbitro: Mario Piccardi di Viareggio

Assistenti: Luca Granata di Viterbo e Giulio Pancani di Roma 1

Marcatori: 13′ Langone (F), 29’ Melillo (F), 57’ Varela (SG)

Ammoniti: Tamsir, Navas, Di Domenicantonio (SG), Nicola, Ferrante (F)