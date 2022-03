Serie D/Girone H - Il San Giorgio si impone al Paudice: Mancini stende il Fasano

Una sfida proibitiva contro la quarta della classe, ma l'imperativo è alimentare l'ottimo successo ottenuto nel derby contro il Sorrento. Allo Stadio Paudice si gioca il confronto tra il San Giorgio di mister Salvatore Ambrosino e il Città di Fasano di Ciro Danucci. Campani a caccia di un risultato utile per la zona salvezza, pugliesi intenzionati a ridurre il gap con la fascia nobile della graduatoria.

Buona partenza per i granata con Ruggiero che non riesce a sfruttare l'errore di Ceka: la conclusione non è precisa. Passano pochi minuti e, al sesto giro di cronometro, il team partenopeo passa in vantaggio. Tiro perfetto di Mancini che si spegne all'incrocio dei pali e sblocca il match. La reazione degli ospiti non si fa attendere: Battista, con una gran botta, impegna Bellarosa a rifugiarsi in corner. Al 18' Corvino lancia per Battista, il tentativo del numero 7 è neutralizzato dall'estremo difensore. Al 21' punizione di Corvino dal limite, la traiettoria è alta sopra la traversa. Stesso esito per Mancini al 24' con una giocata dall'interno dell'area. Al 29' il Fasano resta in dieci per l'espulsione diretta di Calabria per un fallo su Navas. Nelle battute conclusive della frazione iniziale, Corvino ci prova ancora da palla inattiva. Nel recupero, Bellarosa si oppone al tap-in di Sosa e all'incornata di Camara.

La ripresa si inaugura con un tiro di Corvino da mattonella interessante, il guardiano di Ambrosino è attento nella presa. Al 57' si ristabilisce la parità numerica per il rosso sventolato dal direttore di gara verso Sepe, autore di due interventi da cartellino giallo. Al 60' cross di Corvino per la testa di Capomaggio, Bellarosa para. Si rinnova l'asse tra i due al 70', il portiere locale controlla senza troppi problemi. Al 72' fallo di Camara su Mancini, l'arbitro assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Varela: Ceka disinnesca e nega il raddoppio al San Giorgio. Il Fasano preme sull'acceleratore e cerca l'assedio nel finale. All'84' lo stacco di Semenzin e l'iniziativa di Capomaggio non modificano il punteggio. Nell'extra-time, Del Col innesca un compagno con un calcio piazzato, Bellarosa abbassa la saracinesca. Al Paudice non si passa: al triplice fischio i granata si assicurano un successo fondamentale.