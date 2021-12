Serie D/Girone H - Botta e risposta tra San Giorgio e Casarano: Dambros replica a Onesto

Un pareggio che non serve a nessuno e un bottino diviso al termine del confronto. Il match del Paudice tra San Giorgio e Casarano va in archivio col punteggio di 1-1: alla rete al 70' di Onesto risponde il timbro di Dambros. Il testa a testa per la salvezza, dunque, non consente all'una o all'altra di allungare.

Il primo affondo della partita è un colpo di testa di Onesto su spizzata di Varela, la sfera finisce il tragitto sul fondo. Tocca poi a Cassese spaventare la retroguardia ospite. La replica avversaria è una conclusione velleitaria di Dambros bloccata da Bellarosa. La migliore opportunità è per Varela al 43', la girata da posizione defilata finisce alta. Si va negli spogliatoi con le reti inviolate. Nella ripresa i granata entrano in campo con maggiore determinazione e mettono alle corde i ragazzi di Calabuig. Al 49' un tiro di Varela in mischia a botta sicura viene respinta in maniera provvidenziale da un difensore. Minuto 69: calcio d'angolo, Caprioli batte corto per Mancini, cross tagliente sul primo palo e Onesto ci mette la zampata per l'1 a 0. All'85' arriva la doccia gelata: su un rimpallo in area l'arbitro concede un calcio di rigore per un presunto tocco con il braccio di Landolfo. Dal dischetto ci va Dambros che spiazza Bellarosa e fa 1 a 1.

Il tabellino

San Giorgio (4-3-3): Bellarosa; Landolfo, Cassese, Bertolo, Navas; Di Pietro, Caprioli (89' Di Franco), Greco (60' Ruggiero); Onesto (74' Albano), Varela, Raiola (60' Mancini). A disposizione: Faustico, Bonfini, Improta, Mazzeo, Luongo. Allenatore: Borrelli

Casarano (4-3-1-2): Ianni; Signorelli, Rizzo, Sanchez, Coronese; Atteo (81' Dellino), Meduri, Montinaro; Prinari; Dambros, Ribeiro (69' Avantaggiato). A disposizione: Dancona, Greco, Tordini, Maraschio, Freddo, Manca, Santarcangelo. Allenatore: Calabuig

Arbitro: Tesi di Lucca. Assistenti: Pulcinelli-Iuliano (Siena)

Marcatori: 69' Onesto (S), 85' rig. Dambros (C)

Ammoniti: Caprioli, Varela, Di Pietro (S); Rizzo, Dambros (C)