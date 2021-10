Serie D/Girone H - Il San Giorgio pareggia a Brindisi: lo scontro salvezza termina senza reti

Pareggite per il San Giorgio, secondo risultato utile consecutivo ma la vittoria è ancora rimandata. Zero successi in campionato per la compagine granata chiamata a una svolta dopo il quarto pari in sette partite disputate. Il turno infrasettimanale non regala reti sul campo del Brindisi e lo scontro salvezza termina 0-0.

Partita piatta, senza spunti e noiosa quella giocatasi fino al 30'. Le fasi di studio sono prolungate, le due squadre non riescono a trovare la strada per far male all'avversario. I padroni di casa ci provano in un paio di circostanze, senza successo e con poche pretese. Al 42' Navas si invola sulla destra, traversone teso sul primo palo e Cervellera anticipa di un soffio Varela appostato al limite dell'area piccola. Ripresa più convincente per i ragazzi di Romaniello, al 58' Raiola prende la sfera sulla sinistra, salta un avversario e calcia a giro mancando di poco lo specchio. Al 61' Mancini impegna Cervellera, al 73' una punizione di Raiola innesca Varela che non trova la porta per una questione di centimetri. All'88' Cassese mette a lato un'incornata dagli sviluppi di un corner. Nel recupero, il gruppo locale sfiora la rete con Galdean: soltanto la traversa salva i partenopei. Nel finale espulso Badje per una manata al volto su Ruggiero.

Il tabellino

Brindisi (3-5-2): Cervellera; Spinelli (48’ Rekik), Alfano, Esposito; Merito, Zappacosta (70’ Falzetta), Galdean, De Luca (85’ Badje), Falivene; Gaeta (76’ Garofalo), Kordic (89’ Serafino). A disposizione: Manca, Romito, Vignes, Armenia. Allenatore: Semeraro

San Giorgio (4-3-1-2): Barbato; Greco (65’ Tribuno), Cassese, Bonfini, Ruggiero; Navas, Tamsir, Autieri; Mancini; Zecchinato (58’ Raiola), Varela. A disposizione: Cefariello, Piccolo, Petrucci, Di Pietro, Albano, Strazzullo, Improta. Allenatore: Romaniello

Arbitro: Zambetti di Lovere.

Assistenti: Nicolò (Milano), Chimento (Saronno)

Ammoniti: Esposito, De Luca, Falzetta (B); Autieri, Greco, Mancini (S)

Espulsi: Badje (B)