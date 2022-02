Serie D/Girone H - Il San Giorgio crolla al Paudice: hurrà Brindisi nel segno di Badje

Secondo ko consecutivo tra le mura amiche, terza giornata di fila in campionato dove manca il successo. Per il San Giorgio si materializza un'altra sconfitta al Paudice. Nel fortino campano, infatti, passa anche il Brindisi con un gol nelle battute conclusive della sfida. Uno stop che lascia i granata a quota 27 in classifica, mentre i pugliesi conquistano tre punti pesanti in chiave salvezza e accorciano a 24.

Diversi assenti per mister Ambrosino che deve fare a meno dell'infortunato Guarino e degli squalificati Mancini e Di Pietro. Partita a viso aperto nel corso della frazione iniziale. Zappacosta sfiora il gol al quarto d'ora, passano cinque minuti e i padroni di casa protestano per un contatto dubbio ai danni di Raiola in area di rigore. Nel finale di frazione è Navas ad andare vicino alla rete con una ripartenza ben costruita: all'intervallo è 0-0. Nella ripresa gli ospiti ci provano con maggiore insistenza e, dopo due interventi importanti di Bellarosa, passano al 77'. Manovra corale che libera al cross Triarico dalla destra: Badje, sul primo palo, ruba il tempo a tutti e insacca per lo 0-1. Doccia gelata per il San Giorgio che non riesce a reagire in maniera convincente, al triplice fischio si concretizza il successo per il Brindisi. Nel prossimo turno i granata faranno visita alla Nocerina.

Il tabellino

San Giorgio (3-5-2): Bellarosa; Landolfo (84' Onesto), Cassese, Sepe; Ruggiero (57' Bozzaotre), Navas, Caprioli (61' Scalzone), Argento, Raucci; Raiola, Varela. A disposizione: Barbato, Luongo, De Siena, Greco, Imputato, Veneruso. Allenatore: Ambrosino

Brindisi (3-5-2): Cavalli; Romano, Spinelli, Stranieri; Morleo, Zappacosta (66' Triarico), Galdean, Silvestro (94' Esposito), Colaci (76' Majore); Lopez (87' Meneses), Badje (91' De Luca). A disposizione: Cervellera, Trove, Alfano, Di Giulio. Allenatore: Di Costanzo

Arbitro: Nigro di Prato

Assistenti: Giacomini (Viterbo), Lanzellotto (Roma 2)

Marcatori: 77' Badje

Ammoniti: Argento, Varela, Onesto (S); Spinelli (B)

Espulso: Navas (S) al 92' per doppia ammonizione