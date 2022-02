Serie D/Girone H - Battuta d'arresto per il San Giorgio: hurrà Bitonto con D'Anna

Si ferma il San Giorgio di mister Salvatore Ambrosino. Dopo quattro vittorie consecutive, i ragazzi in maglia granata devono arrendersi al Bitonto di Claudio De Luca. Successo esterno e di misura per la formazione ospite che passa con un gol di D'Anna al 69' e aggancia l'Audace Cerignola - bloccata sul pari ad Altamura - in vetta alla classifica del Girone H di Serie D.

Il primo affondo della sfida è dei neroverdi. Al 4' azione di ripartenza condotta da Petta che lancia nello spazio per D'Anna, filtrante profondo a liberare Lattanzio: Bellarosa è provvidenziale in uscita bassa. Passa un minuto e i pugliesi si affacciano ancora in avanti con D'Anna direttamente da corner, il portiere locale alza in angolo. Risponde Argento sul versante opposto, pallone sul fondo. Al 13' un colpo di testa di Lattanzio termina alto. Al 21' Bellarosa deve disinnescare due occasioni create dalla truppa di De Luca, al 34' tiro-cross velenoso di Taurino e Turitto non ci arriva. Nel finale di frazione, D'Anna intercetta una palla in uscita della difesa campana all’altezza del centrocampo, si invola verso la porta avversaria ma conclude lontano dallo specchio.

Il sussulto d'apertura della ripresa è per i padroni di casa. Traversone di De Siena, la sfera sfila in area e non è raccolta da nessun compagno. Entrambi gli allenatori provano a muovere gli scacchieri con gli ingressi dalle panchine. Più aggressivo il San Giorgio nel corso del secondo tempo, il Bitonto regge e passa alla prima opportunità clou dopo l'intervallo. Al 69' giocata di Santoro sulla destra, cross dal fondo per D'Anna che controlla e fa partire un sinistro sotto la traversa imparabile per Bellarosa. Al 77' Petta non riesce ad indirizzare con la testa un piazzato di Manzo, a cinque dal termine il subentrato Onesto chiama in causa Lonoce. Nelle battute conclusive vengono espulsi Piarulli per doppia ammonizione e Mancini per proteste.

Il tabellino

San Giorgio: Bellarosa; Guarino, Cassese, Sepe (46' Imputato); De Siena, Navas (74' Raiola), Di Pietro, Argento, Bozzaotre (83' Onesto); Varela, Mancini. A disposizione: Barbato, Landolfo, Ruggiero, Raucci, Greco, Caprioli. Allenatore: Ambrosino

Bitonto: Lonoce; Lacassia, Petta, Lanzolla, Guarnaccia; Addae, Piarulli; D’Anna (88' Biason), Taurino (55' Santoro), Turitto (71' Manzo); Lattanzio (71' Iadaresta). A disposizione: Cannizzaro, Riccardi, Radicchio, Stasi, Palumbo. Allenatore: De Luca

Arbitro: Gangi di Enna

Assistenti: Marucci di Rossano e Fanara di Cosenza

Marcatori: 69' D'Anna (B)

Ammoniti: Navas, Guarino (SG); Piarulli, Lonoce, Biason (B)

Espulsi: 86' Piarulli (B) per doppia ammonizione, 92' Mancini (SG) per proteste