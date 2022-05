Serie D/Girone H - Reti bianche al Paudice: 0-0 tra San Giorgio e Bisceglie nello scontro salvezza

Un risultato che non accontenta le due squadre e non cambia la situazione di classifica. Il San Giorgio e il Bisceglie non si fanno male e la gara del Paudice va in archivio col risultato di 0-0. Pareggio senza reti tra le formazioni impegnate sul suolo campano, di seguito la cronaca e il tabellino della partita.

Primo tempo avaro di emozioni, spartito tattico non di facile lettura e incontro contratto. Il parziale di 0-0 persiste per tutta la durata del confronto, ma è la noia e la stabilità della frazione iniziale a rendere chiaro l'andamento del match. Nella ripresa il San Giorgio entra in campo decisamente con un altro approccio. Al 52' grande azione di Raucci sulla sinistra, cross al centro su cui per uno soffio non arrivano né Scalzone né Varela dal limite dell'area piccola. Passano trenta secondi e, da calcio d'angolo, Cassese tutto solo schiaccia di testa a colpo sicuro, pallone di poco alto. Opportunità ghiotta al 55': Varela controlla con il petto un pallone in area, calcia al volo con il sinistro ed il pallone batte sulla parte interna della traversa e poi sulla linea. Al 72' si pareggia il conto dei legni, con Sandomenico sfortunato nella circostanza. Non succede più nulla di rilevante: per il San Giorgio è il terzo pari consecutivo, con la zona salvezza diretta adesso più difficile da raggiungere.

Il tabellino

San Giorgio (4-4-2): Bellarosa; Landolfo, Cassese, Guarino, Raucci; Onesto, Navas, Ruggiero, Raiola; Varela (89' Evacuo), Scalzone (61' Mancini). A disposizione: Barbato, Luongo, De Siena, Sepe, Formisano, Greco, Spedaliere. Allenatore: Ambrosino

Bisceglie (4-3-1-2): Martorel; Barletta, Marino, Urquiza, Farinola; Fucci (84' Ferrante), Coletti, Tuttisanti (64' Sandomenico); Coria (59' Izco); Acosta, Urquijo (64' Cozza). A disposizione: Zinfollino, Divittorio, Ligorio, Rubino, Liso. Allenatore: Tisci

Arbitro: Migliorini di Verona

Assistenti: Giaretta (Bassano del Grappa), Testaì (Catania)