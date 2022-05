Serie D/Girone H - Che scoppola per il San Giorgio: sei reti dell'Audace Cerignola al Paudice

Un bruttissimo ko contro la prima in classifica e la situazione che resta preoccupante. Il San Giorgio di Salvatore Ambrosino esce sconfitto dal confronto interno con l'Audace Cerignola e deve rimandare il discorso alla prossima giornata. L'ultimo turno vedrà Casertana-San Giorgio e Bisceglie-Nola: occorre una vittoria per allontanare lo spettro della retrocessione diretta.

Caduta rovinosa al Paudice per i granata che vanno sotto nel primo tempo con la tripletta di Palazzo che trascina letteralmente la capolista pugliese. Nella ripresa, le realizzazioni di Tascone, Ciccone e Mancino rendono pesantissimo il passivo per la truppa di casa. Nel finale c'è da registrare la rete della bandiera da parte di Raiola. Una giornata da dimenticare per la formazione partenopea, il risultato odierno fotografa fedelmente quanto visto in campo nell'arco di tutti i novanta minuti. Campani terzultimi a quota 38, con il Bisceglie penultimo che, sconfitto ad Altamura, resta a 36.

Il tabellino

San Giorgio (4-3-3): Bellarosa; Landolfo (61' Greco), Cassese, Guarino, Sepe; Navas, Di Pietro (46' Raucci), Ruggiero (61' Bozzaotre); Mancini, Varela (72' Evacuo), Raiola. A disposizione: Barbato, Luongo, De Siena, Onesto, Spedaliere. Allenatore: Ambrosino

Audace Cerignola (3-5-2): Tricarico; Silletti, Manzo, Sirri; Russo, Giacomarro (54' Agnelli), Spinelli (54' Mancino), Tascone (73' Achik), Muscatiello (78' Dorval); Ciccone, Palazzo (60' Malcore). A disposizione: Fares, Allegrini, Loiodice, Vitiello. Allenatore: Pazienza

Arbitro: Bocchini (Roma 1). Assistenti: Cirillo-De Simone (Roma 1)

Marcatori: 8' su rig., 19' e 46' pt Palazzo; 48' Tascone, 61' Ciccone, 80' su rig. Mancino, 87' Raiola (S)

Ammoniti: Guarino, Ruggiero (S); Spinelli, Mancino (C)