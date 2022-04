Serie D/Girone H - Il San Giorgio perde lo scontro salvezza: Altamura corsaro al Paudice

Un pesante passo falso per il San Giorgio di Salvatore Ambrosino. Dopo il ko rimediato sul campo della Molfetta, i granata crollano nel confronto interno del Paudice con l'Altamura di Leonardo Dibenedetto. Uno scontro diretto per la salvezza che premia la compagine pugliese, più determinata e grintosa nel cercare l'intero bottino. Di conseguenza, i biancorossi mettono la freccia ed operano il sorpasso in graduatoria.

Pronti via e il San Giorgio riesce a sbloccare il risultato con Caprioli al 7': il calciatore di casa gonfia la rete con una magistrale battuta da calcio di punizione. La reazione degli ospiti è quasi immediata e al minuto 24 c'è il pareggio che porta la firma di Abreu. La partita è equilibrata, all'intervallo si va a riposo sul risultato di 1-1. Ad avvio ripresa, la gran botta dalla distanza di Serra - diretta all'incrocio - vale l'1-2 e la rimonta completa. Lo stesso classe 2003 dell'Altamura viene espulso a mezz'ora dal termine della disputa. I padroni di casa attaccano ma non riescono a capitalizzare la superiorità numerica. Finisce così al Paudice, servirà un veloce riscatto a Mancini e compagni per risollevarsi in classifica.

Il tabellino

San Giorgio: Bellarosa, Landolfo (74' Ruggiero), De Siena, Caprioli, Cassese, Guarino (55' Evacuo), Argento (78' Di Pietro), Navas, Varela (85' Scalzone), Mancini, Onesto (55' Sepe). A disposizione: Barbato, Bozzaotre, Raucci, Greco. Allenatore: Ambrosino

Altamura: Giuliani, Clemente, Tazza, Ziello, Sall, Errico, Cancelliere (88' Kanoute), Serra, Molinaro (77' Lorusso), Baradji, Abreu (94' Russotto). A disposizione: Spina, Simoni, Massari, Binetti, Casiello. Allenatore: Dibenedetto

Arbitro: Campagni di Firenze

Marcatori: 7' Caprioli (SG), 24' Abreu (A), 52' Serra (A)

Espulso: Serra (A) al 60'