Serie D/Girone H - La Puteolana esce sconfitta dal Conte: il Martina passa in rimonta

Inizia con una sconfitta l’avventura di mister Campilongo sulla panchina della Puteolana. Allo Stadio Domenico Conte si afferma il Martina di Pizzulli con una vittoria in rimonta sui Diavoli Rossi. Altro risultato da cestinare per la formazione flegrea che approccia anche bene al match. Subito azione insidiosa di Guarracino che non riesce a battere Suma. Al 5’ manovra dalla destra di Di Lorenzo, Guarracino tocca per Esposito che si fa trovare pronto all’appuntamento col gol. La risposta degli ospiti è affidata a una conclusione di Cerutti che si spegne alta sopra la traversa. Al 23’ Diaz calcia, ma Maiellaro risponde presente. Alla mezz’ora ci prova Pinto, è ancora imprecisa la mira. Al 33’ Grieco non sfrutta una buona chance, sul versante opposto pareggia il Martina sugli sviluppi di un angolo con Diaz. Nel finale di frazione, Lopez va vicino al bersaglio: Maiellaro è perfetto in uscita. Ad avvio ripresa, è lo stesso Lopez a concretizzare la prima occasione della nuova frazione e completare la rimonta su assistenza di Pinto. Prova a reagire la Puteolana con Esposito, ma al 60’ Petitti sfiora il tris in contropiede. La terza marcatura è nell’aria e arriva al 68’ con Diaz che trova la doppietta personale. Al 71’ Romano manda fuori, nel finale Iadaresta si mette in evidenza in due circostanze ma il risultato non cambia più.

Il tabellino

Puteolana: Maiellaro, D’Ascia, Varchetta, Amelio, Arrivoli, Gatto, Grieco, Di Palma, Di Lorenzo, Guarracino, Esposito. A disposizione: Lamberti, Caputo, Avella, Buono, Cavallari, Marzano, Della Corte, Romano, Lamboglia, Catinali, Fontanarosa, Iadaresta, Haberkon. Allenatore: Campilongo

Martina: Suma, Cappellari, Nikolli, Perrini, Cerutti, Teijo, Tato Diaz, Pinto, Suhs, Lopez, Mancini. A disposizione: Semeraro, Mangialardi, Ancora, Salvi, Petitti, Tuccitto, Aprile, Amabile, Sebastianelli. Allenatore: Pizzulli

Arbitro: Mauro Stabile di Padova

Marcatori: 5’ Esposito (P), 39’ Diaz (M), 48’ Lopez (M), 68’ Diaz (M)