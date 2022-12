Serie D/Girone H - La Puteolana risponde al Lavello, ma manca ancora la vittoria: al Conte è 1-1

Scontro salvezza allo Stadio Domenico Conte di Pozzuoli. La Puteolana di Salvatore Campilongo, in ultima posizione in classifica, sfida il Lavello tra le mura amiche. I Diavoli Rossi devono scalare la graduatoria e riportarsi in una zona più tranquilla, i gialloverdi puntano a mantenere un buon margine sugli avversari.

La partita si apre subito col lampo di Amelio, il calciatore di casa è protagonista di un tiro-cross che termina tra i guantoni di Trapani. All’8’ colpo di testa a botta sicura di Amelio, si oppone Romano a salvare i suoi. I granata restano in proiezione offensiva e si rendono pericolosi con una conclusione di D’Ancora che si spegne sul fondo. Anche al quarto d’ora la Puteolana è insidiosa con Haberkon, ma sul capovolgimento di fronte gli ospiti sbloccano il risultato con Puntoriere, abile a bucare Lamberti dopo una manovra sulla catena mancina. Il team locale prova a scuotersi con una fiammata di Cappa, la traiettoria disegnata termina sull’esterno della rete. Nella seconda parte della frazione iniziale, succede davvero pochissimo: i flegrei non riescono a dar fastidio alla retroguardia gialloverde, da registrare solo un bolide di D’Ancora alto nel recupero. All’intervallo resiste il vantaggio firmato da Puntoriere attorno al 16’: si chiude così il primo tempo allo Stadio Conte. Ad inizio ripresa, conclusione di Caliendo con Trapani che si oppone e spinge in angolo. Al 56’ grande chance per i Diavoli Rossi col palo colpito da D’Ancora. Sulla ribattuta Escobar non riesce a trovare il tap-in, complice un salvataggio della difesa ospite. Al 66’, sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, D’Ancora stacca e deposita nel sacco. La partita non offre più ulteriori spunti, ne finale da segnalare il guizzo impreciso di Letizia al 90’ e la traversa colpita da Monaco al 95’. Al triplice fischio è 1-1 a Pozzuoli, con i granata che agganciano i gialloverdi nel punteggio ma devono rimandare l’appuntamento con la vittoria.