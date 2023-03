Serie D/Girone H - Puteolana, sconfitta casalinga: il Gravina vince di misura al Conte

Sconfitta casalinga e di misura per la Puteolana di Salvatore Marra, allo Stadio Conte passa il Gravina: i Diavoli Rossi restano in ultima posizione e distanti dalla zona playout. La gara si apre con delle fasi di studio per le due squadra, al quarto d’ora c’è da registrare una conclusione di Lauria dalla distanza: blocca Lamberti. Risponde Romeo con un tiro dall’interno dell’area, ma la mira è alta. Al 21’ Lamberti è costretto a disinnescare il tentativo di Oliveira, poi tocca a Gatto aggiungere il suo nome nella lista delle occasioni: Mascolo si oppone. Il primo tempo si chiude con un piazzato di Coppola deviato dall’estremo difensore flegreo. Al rientro in campo, la prima conclusione è nuovamente di Coppola, ma la traiettoria è imprecisa. Al 52’ iniziativa ad incrociare di Grieco: Mascolo c’è, Rabbeni calcia sul fondo. Qualche minuto più tardi, l’idea di Romeo è giusta e, contemporaneamente, debole. Al 63’ il Gravina passa in vantaggio: corner di Coppola, Bruno impatta e Avella è sfortunato nella carambola, con la sfera che termina in rete. La Puteolana si mette a caccia del pareggio, gli ospiti si difendono e non concedono spazi. Al triplice fischio si concretizza un altro ko stagionale per i campani che dovranno prova a riscattarsi già dalla prossima partita sul manto verde della Nocerina.