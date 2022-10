Serie D/Girone H - Iadaresta salva la Puteolana: col Francavilla è solo 1-1

Un botta e risposta tra due squadre in piena lotta salvezza. Un pareggio che, tuttavia, serve a poco per tirarsi via dalla zona calda e mettere alle spalle una prima parte di campionato non esaltante. Termina 1-1 il confronto dello Stadio Conte tra la Puteolana e il Francavilla.

Il primo tentativo della gara è di Di Lorenzo che, imbeccato da Esposito, non è concreto davanti a Maione. Sul ribaltamento di fronte ci prova Vaugh con l'incursione, ma nessun compagno sfrutta la giocata. Al 7' una punizione di Amelio sfiora il bersaglio, poi tocca ad Haberkon dieci minuti dopo divorarsi una colossale occasione. Al 24' Marconato calcia dalla distanza, la parabola è alta. Passano quattro giri di lancette e, su una disattenzione di Amelio, il Francavilla passa: Nole approfitta della situazione e castiga Lamberti. Al 33' Di Ronza accarezza l'idea del raddoppio, al 40' Lamberti deve opporsi a Melillo.

Nella ripresa sale l'intensità flegrea che cerca il pareggio con un calcio piazzato di Amelio verso D'Ascia: il colpo di testa è preda di Maione. Al 65' conclusione non ottimale di Guarracino, blocca l'estremo difensore. Sul capovolgimento, Nole colpisce la traversa. Al 72' la Puteolana pareggia con un destro preciso e vincente di Iadaresta che buca Maione e riporta il parziale in equilibrio. Nel finale, Nole viene espulso per un doppio giallo: nonostante l'inferiorità, il Francavilla tiene e i Diavoli Rossi devono accontentarsi dell'1-1.