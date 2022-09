Serie D/Girone H - La Puteolana regge mezz'ora, la Cavese dilaga: tris biancoblù al Conte

Derby campano nel Girone H di Serie D. Allo Stadio Conte, nel ricordo di Antonio Vanacore, si gioca il match tra la Puteolana di Salvatore Marra e la Cavese di Emanuele Troise. La formazione granata, reduce da due pareggi consecutivi, va a caccia della prima vittoria contro una delle favorite della competizione.

Pronti via e i Diavoli Rossi si proiettano in zona offensiva. Al 3’ traversone dalla destra, colpo di testa di Fontanarosa che termina alto sopra la traversa. Ancora granata in avanti con un lancio dalle retrovie per Esposito: l’attaccante calcia sul fondo. Qualche minuto dopo, Esposito è ancora protagonista con una giocata a favore di Haberkon: il tentativo di quest’ultimo è impreciso. Al quarto d’ora, il Ninja manda sul fondo una buona opportunità. Al 23’ i biancoblù sbloccano, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Alla mezz’ora Colombo si supera su Haberkon. Al 35’ la Cavese riesce a concretizzare con Aliperta che batte Lamberti con una punizione a due in area. L’ultima fiammata offensiva del primo tempo è di Munoz con uno stacco che si spegne fuori.

Avvio di ripresa da dimenticare per la Puteolana che incassa anche il raddoppio dei metelliani. Al 52’ è Munoz, su suggerimento di Puglisi, a stabilire lo 0-2 con una conclusione al volo. La reazione dei flegrei è affidata a Di Giorgio con un colpo di testa al 60’: Colombo respinge con un grande intervento. Qualche giro di lancette più tardi, Di Palma carica dalla distanza: la traiettoria disegnata è lontana dal bersaglio. Nella parte centrale del secondo tempo, una disattenzione di Di Lorenzo spalanca la strada ai blufoncé che, al 74’, siglano il tris con Banegas. La Puteolana molla e nelle battute conclusive non succede nulla da segnalare. Al triplice fischio, la Cavese espugna lo Stadio Conte con un netto e schiacciante 0-3.