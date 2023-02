Serie D/Girone H - La Puteolana domina allo Stadio Conte: 5-0 al Bitonto nell'anticipo della ventiquattresima giornata

Un dominio assoluto e una vittoria che aumenta le speranze salvezza: la Puteolana piega il Bitonto allo Stadio Conte con un netto 5-0 nell’anticipo della ventiquattresima giornata e accorcia momentaneamente sulla zona playout. La cronaca si apre con un traversone dalla destra di Mignogna, la retroguardia ospite legge la situazione e allontana la minaccia. Qualche minuto dopo, Varchetta svetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Petrarca si oppone. Il primo squillo avversario arriva al 13’ con un tentativo di Maffei dalla distanza, nessun problema per Lamberti nella presa. Al 19’ si sblocca la partita in favore dei Diavoli Rossi: conclusione di D’Ancora, la traiettoria colpisce il legno e il portiere, finendo nello specchio. La reazione dei pugliesi non è decisa, attorno alla mezz’ora sono di nuovo i flegrei a proiettarsi in avanti con un tiro di Gatto dalla distanza: la giocata sfila sul fondo. Poi è Amelio a rendersi pericoloso da corner con la sfera che scheggia la traversa. L’ultima fiammata del primo tempo è di Haberkon dall’interno dell’area, il pallone termina sull’esterno della rete. Ad inizio ripresa, i padroni di casa raddoppiano con un colpo di testa vincente di Varchetta su angolo di Gatto al 48’. Gianfreda prova a svegliare la sua squadra, ma al 53’ c’è anche il tris dei campani: ancora su angolo di Gatto, D’Ancora trova il guizzo giusto per la doppietta personale, 3-0 granata allo Stadio Conte. La Puteolana dilaga con Rabbeni, autore di due marcature nel giro di cinque minuti: al 60’ con una conclusione dall’interno dell’area, al 65’ con un’incornata. Poco dopo D’Ancora si spinge nuovamente in avanti, questa volta Petrarca neutralizza. Totale gestione granata nel finale, pugliesi mai pericolosi dalle parti di Lamberti: al triplice fischio è 5-0 al Conte.