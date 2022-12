Serie D/Girone H - Puteolana, che beffa al Conte: il Barletta passa al 93'

Impegno casalingo per la Puteolana di Salvatore Longo, a caccia di lunghezze utili per quanto concerne la zona bassa della classifica. Allo Stadio Domenico Conte arriva il Barletta, squadra in lotta nella fascia alta e intenzionato a tenere la scia della capolista Cavese. Per i granata, però, il fortino interno deve essere il luogo dove costruire la salvezza.

La prima sortita offensiva è di Loiodice con un pallone al centro, risponde subito la retroguardia di casa. La reazione dei Diavoli Rossi è affidata a una giocata di Guarracino e a una punizione di Gatto. Al 19’ traversone di Lavopa per il colpo di testa di Loiodice, la sfera scivola sul fondo. La partita non regala particolari emozioni, al 42’ buona chance divorata da Russo che si fa neutralizzare da Lamberti. Sul versante opposto è Haberkon a sprecare una ghiotta opportunità. Nel recupero, un calcio piazzato di Gatto attiva Avella ma la girata non è concreta: il primo tempo va in archivio senza ulteriori sussulti. Barletta propositivo anche all’avvio di secondo tempo con una pennellata di Russo, attorno all’ora di gioco è Romeo a calciare senza indirizzare verso lo specchio. Al 65’ stesso esito per un’iniziativa portata avanti da Maccioni, il pacchetto arretrato di Campilongo regge alla pressione. Qualche secondo dopo, Vicedomini spara alto sopra la traversa. Sul ribaltamento, è Guarracino a rendersi pericoloso con un tentativo largo. All’83’ Lattanzio scarica una conclusione centrale che Lamberti disinnesca. Nel recupero il match winner è Lattanzio che batte Lamberti e consegna i tre punti al Barletta: tonfo in extremis per la Puteolana.

Il tabellino

Puteolana: Lamberti, D’Ascia, Varchetta, Avella, Grieco, Haberkon, Guarracino (90’ Di Palma), Amelio, Gatto (78’ D’Ancora), Magnavita (84’ Di Lorenzo), Romeo (67’ Arrivoli). A disposizione: Maiellaro, Marotta, Di Palma, Di Giorgio, Trezza, Aruta. Allenatore: Salvatore Campilongo

Barletta: Piersanti, Milella, Petta, Polidori, Marangi, Vicedomini, Cafagna, Lavopa (46’ Di Piazza), Maccioni, Russo (70’ Lattanzio), Loiodice. A disposizione: Campisi, Telera, Visani, Feola, Cassatella, Padalino, Mercorella. Allenatore: Francesco Farina

Arbitro: Matteo Campagni di Firenze

Marcatori: 93’ Lattanzio (B)

Ammoniti: Varchetta, Romeo, Arrivoli (P), Polidori, Russo, Loiodice, Maccioni (B)