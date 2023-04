Serie D/Girone H - Puteolana, la retrocessione in Eccellenza diventa realtà: l'Altamura vince e condanna i Diavoli Rossi

Cala il sipario sulla stagione della Puteolana, a due giornate dal termine del campionato: arriva la sentenza più dura, il verdetto che sancisce la retrocessione in Eccellenza dopo una sola stagione in Serie D. Allo Stadio Domenico Conte passa l’Altamura che spaventa i flegrei già all’avvio di partita con un colpo di testa impreciso di Mattera. Al quarto d’ora ci prova Sosa, ma è solo il preludio al gol che arriva al 19’ con l’incornata di Croce che fulmina Pirone. La reazione dei Diavoli Rossi è affidata ad una punizione alta di Amelio, poi è ancora Sosa a sfiorare la rete per gli ospiti con un colpo di tacco largo. Al 37’ D’Ancora impegna Spina dalla distanza, segue un nuovo tentativo per il trequartista ma l’estremo difensore neutralizza. Al 41’, su errore di D’Ascia, Croce salta Pirone e calcia sul fondo. L’ultimo sussulto del primo tempo è di D’Ancora con una giocata aerea. Nella ripresa, l’Altamura si spiana la strada con il raddoppio di Molinaro a porta sguarnita su suggerimento di Sosa. Quest’ultimo colpisce la traversa al 64’. La Puteolana prova a rendere meno amara la giornata, la rete però non arriva sulle iniziative di D’Ancora ed Escobar. All’86’ i pugliesi siglano anche il tris con Sosa. Al triplice fischio c’è il verdetto: i granata tornano in Eccellenza.