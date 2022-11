Serie D/Girone H - Pareggio nel derby tra Puteolana e Afragolese: Guarracino riprende Aracri

Impegno di marca napoletana allo Stadio Domenico Conte, la Puteolana di Salvatore Campilongo accoglie l’Afragolese di Massimo Agovino, di ritorno sulla panchina dopo l’esonero di Leonardo Bitetto. Le uniche due squadre partenopee nel Girone H di Serie D non hanno vissuto una prima parte d’annata entusiasmante: a Pozzuoli ci sono in palio punti pesanti per la risalita verso i rispettivi obiettivi.

La cronaca si apre nella stabilità e nel segno delle poche occasioni da gol. Soltanto al quarto d’ora si registra la prima opportunità, di marca rossoblù: angolo di Picascia per Aracri con un passaggio corto, conclusione del fantasista con un destro a giro e sfera che si spegne alta sopra la traversa. Per i Diavoli Rossi c’è da registrare una giocata offensiva interessante alla mezz’ora con un tiro di Di Lorenzo, ma è attento Provitolo nella circostanza: l’estremo difensore respinge il pallone. Al 35’ i flegrei sfiorano il vantaggio. Esposito, lanciato in profondità e scattato sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Provitolo ma manda fuori. Il primo tempo non regala ulteriori sussulti, all’intervallo resiste la parità al Conte. Nei primi dieci giri di cronometro della ripresa si sblocca la sfida in favore degli ospiti. Caso Naturale pesca alla perfezione Esposito che entra in area e scarica al centro per Aracri: il numero 7 calcia di prima intenzione e gonfia la rete. Al 67’ Caso Naturale ruba la sfera nella trequarti granata, scarica un sinistro verso lo specchio e trova i guantoni sicuri di Lamberti che si rifugia in corner. Al 69’ ancora Caso Naturale conquista il pallone e pesca Longo: il successivo servizio innesca Sowe che, in spaccata, manda sul fondo. Al 79’ i Diavoli Rossi trovano il pareggio. Cross dalla destra di D’Ascia, Esposito fa da sponda e Guarracino insacca di testa. La Puteolana va vicina al vantaggio, ma l’Afragolese si salva con Provitolo e Picascia. Poi, gli uomini di Campilongo restano in dieci per espulsione diretta nei confronti di Di Palma. All’85’, su un corner di Aracri, sbuca Caso Naturale di destro e parabola alta. Al triplice fischio è 1-1 a Pozzuoli.

Il tabellino

Puteolana: Lamberti, Varchetta, Amelio, Arrivoli, Avella Marzano, D’Ascia, Di Lorenzo, Gatto, Esposito, Guarracino. A disposizione: Maiellaro, Troise, Giuliani, Romano, Fontanarosa, Di Palma, Grieco, Catinali, Metafora, Di Giorgio, Iadaresta. Allenatore: Campilongo

Afragolese: Provitolo, Percuoco, Mansi, Picascia, Cordato, Langone, Virgilio, Esposito, Caso Naturale, Longo, Aracri. A disposizione: Rendina, Murolo, Forte, Di Leo, Manco, Esempio, Lippo, Sowe, Romeo. Allenatore: Agovino

Arbitro: Riccardo Boiani di Pesaro

Marcatori: 56’ Aracri (A), 79’ Guarracino (P)

Espulso: Di Palma (P)