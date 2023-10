La Palmese ritrova Pietropinto in panchina, ma va ko contro la Polisportiva Santa Maria

Il passaggio di testimone in panchina, da Savio Sarnataro al ritorno di Mario Pietropinto, ma un'altra domenica dal sapore della sconfitta. Quinta sconfitta in campionato, terza consecutiva e ultimo posto in classifica per la Palmese che esce sconfitta anche dalla trasferta sul campo della Polisportiva Santa Maria.

La gara inizia su ritmi abbastanza bassi e senza particolari occasioni da gol. Catalano si mette in proprio tentando una conclusione a giro che termina di poco sul fondo. Gli ospiti si fanno vedere con due occasioni capitate a Silvestro, ma Cannizzaro in entrambe le circostanze è attento e sicuro nella presa. Nella seconda frazione, i giallorossi crescono e chiudono nella propria metà campo i rossoneri. Le opportunità fioccano per i padroni di casa che spingono sull’acceleratore. Persano, con un colpo di testa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, non trova la porta. Al 58', è proprio il numero 90 a trovare il gol e a sbloccarsi per la prima volta in stagione. Ancora dalla bandierina, Bonfini trova la traversa, sulla respinta Persano è pronto a respingere in rete per l'1-0. Al 65', autentica prodezza da parte di Catalano. Il numero 10 giallorosso si accentra, arriva al limite dell'area di rigore e lascia partire un destro a giro di pregevole fattura che finisce sotto l'incrocio per il 2-0. La Polisportiva Santa Maria vola sulle ali dell'entusiasmo. Ancora Persano accarezza la doppietta, poi Moccia si supera sul colpo di testa ravvicinato di Coulibaly. La reazione della Palmese è affidata ad una doppia occasione con Fusco e Schiavino, Cannizzaro è bravo ad arginare con due importanti prodezze. Sul finale, in pieno recupero, Maiese sfiora il gol con un diagonale che esce a lato di un soffio.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Cannizzaro; Cocino, Campanella, Bonfini; Nunziante (72' Coulibaly), Maio (83' Mudasiru), Borgia, Ferrigno; Maiese, Persano (75' Gaeta), Catalano (79' Gassama). A disp.: Fezza, Ferrante, Nicoletti, D’Auria, Di Cristina. All.: Ferullo

Palmese (4-3-3): Moccia; Manco (86' Tribuno), Romano, Schiavino, Morlando; Carotenuto (69' De Sio), Fusco, Potenza; Peluso, D’Angelo (56' Filogamo), Silvestro. A disp.: Scognamiglio, Russo, Esposito, Boemio, De Rogatis, Ferrara. All.: Pietropinto

Arbitro: Giuseppe Sassano di Padova

Marcatori: 58' Persano (PSM), 65' Catalano (PSM)

Ammoniti: Schiavino (P), Peluso (P), Manco (P), Morlando (P), Nunziante (PSM), Catalano (PSM)